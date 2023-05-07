Perez: "Verstappen galibiyeti hak etti"
Miami Grand Prix'sini Max Verstappen'in kazanmasının ardından Sergio Perez, takım arkadaşının galibiyeti hak ettiğini söyledi.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Perez, startta liderliğini korudu; ancak dokuzuncu sıradan start alan takım arkadaşının hızla ikinciliğe yükselmesiyle Meksikalı'nın galibiyeti tehlikeye girdi.
Yarışa orta hamurla başlayan Perez'in pite girmesinin ardından Verstappen sert lastiklerle uzun bir ilk bölüm attı ve bu, Hollandalı pilota avantaj sağladı. Böylelikle Verstappen de pitini tamamladıktan sonra kolay bir şekilde takım arkadaşını avladı ve liderliği ele geçirdi.
Perez, takım arkadaşının yarışta muazzam bir hıza sahip olduğunu düşünüyor.
Perez, "Bugün her şeyimi verdim."
"Bence ilk stint, orta lastiklerin aşınması nedeniyle gerçekten kötüydü. Bu da yarışımızın büyük bir kısmını tehlikeye attı çünkü lastik konusunda çok fazla farkımız yoktu."
"Max bugün çok güçlüydü, sert lastikte muazzam bir hıza sahipti ve galibiyeti kesinlikle hak etti."
"Bence bugün neyin yanlış gittiğini analiz etmeliyiz çünkü hızımız yoktu." dedi.
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