Perez: "Verstappen aniden benimle aynı sorunları yaşamaya başladı"

Monza'da Max Verstappen yarışı altıncı sırada tamamlayarak bu sezonki en kötü sonucunu tekrarlamış oldu.

Son dünya şampiyonu yarıştan sonra hız eksikliği ve aracın kötü yol tutuşu hakkında epey bir şey söyledi.

Red Bull Racing'den takım arkadaşı Sergio Perez, kendisinin birkaç aydır yaşadığı sorunları şimdi Max Verstappen'in de yaşamaya başladığını söyledi.

Meksikalı sürücü şöyle dedi: “Son on yarıştaki hislerime bakarsam, değişen bir şey yok. Aracım Monza'da eskisi gibi davranıyordu."

"Fakat aniden Max de benimle aynı sorunları yaşamaya başladı ve bu biraz sürpriz oldu."

"Telemetri verilerinden sorunun tam olarak ne olduğunu görebiliyoruz."

Perez, Monza'nın beklediklerinden daha zor geçtiğini de kabul etti.

"Bu sonuç beni hayal kırıklığına uğrattı."

"Monza'nın zor olacağını bekliyordum ama bu kadar kötü olacağını beklemiyordum."

"Çok yavaştık ve lastiklerdeki aşınma gerçekten çok yüksekti."