Perez: "Verstappen bugün farklı bir gezegendeydi"

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Meksikalı sürücü, ikinci sıradan başladığı yarışta çok kötü bir start alsa da, Fernando Alonso ve Lewis Hamilton arasındaki temas sonrası yeniden ikinciliğe çıktı.

Buna rağmen Perez, Verstappen'le aynı tempoda değildi ve kısa süre içerisinde takım arkadaşının gerisine düştü.

Son bölümde teması iyice kaybeden Perez, Carlos Sainz'ı geride bırakmasının ardından damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve şampiyona ikinciliğine çıktı.

Yine de artık Verstappen'le arasında 93 puanlık ciddi bir fark var.

Perez yarışın ardından şöyle konuştu: "Bugün gerçekten daha fazlasını umuyordum. İyi bir fırsatımız vardı fakat Max adeta uçuyordu."

"Bence bugün başka bir gezegendeydi ve ulaşılamazdı. Özellikle ilk bölüm, lastik aşınması anlamında oldukça kötüydü. Fakat yine de takım için çok güçlü bir sonuç elde etti."

"Bence bugün çok fazla puan almayı başardık, ki bu önemli. Artık önümüze bakıyoruz."

Startı ve yarışın ilk turunu da yorumlayan Perez, "İlk turda bir tür kaos vardı. Gerçekten kötü bir başlangıç yaptım ve birkaç pozisyon kaybettim, sonrasında hepsini beşinci virajda geri almayı başardım."

"Yani evet, ilk tur çok karmaşıktı ve etrafta çok fazla temas vardı. Neyse ki her şey yolunda gitti." dedi.