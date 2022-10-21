Perez ve Zhou, motor değişikliği nedeniyle grid cezası alacaklar
Sergio Perez ve Guanyu Zhou, bugünkü ilk antrenman seansında yeni güç ünitesine geçtikleri için yarış öncesinde grid cezası alacaklar.
FIA, Amerika'da 1. antrenman seansının başlamasının ardından Red Bull pilotu Perez ve Alfa Romeo pilotu Zhou'nun ekstra motor bileşenlerine geçtiklerini doğruladı.
Her iki pilot da bu sezonki 5. içten yanmalı motoruna geçti. Bu, hem Perez'in hem de Zhou'nun 5'er sıra grid cezası alacakları manasına geliyor.
Bu, özellikle pilotlar şampiyonasında Charles Leclerc'e karşı ikincilik mücadelesi veren Perez için kısa vadede olumsuz bir gelişme olacak.
Perez, Suzuka'daki yarışın ardından pilotlar şampiyonasında bir puan farkla da olsa Leclerc'in önüne geçmeyi başarmıştı.
Singapur'da kazanan, Japonya'da ise ikinci olan Perez, son dönemdeki momentumunun şampiyonada ikincilik mücadelesinde yardımcı olduğunu kabul etmişti.
Perez, "Art arda iyi yarışlar geçirirseniz, güven ve momentum sizinle olur."
"Ancak bu hiçbir şey manasına gelmez. Sürekli olarak piste çıkıp iyi bir yarış geçirmeyi umarsınız."
"Güçlü performansa sahip olabiliriz ve kendi evimizdeki yarıştan önce de güçlü sonuç almak güzel olabilir." demişti.
Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, walks the track with members of his team
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
Red Bull, bu hafta sonu Austin'de 2013'ten sonraki ilk takımlar şampiyonluğunu kazanma fırsatına sahip olacak. Ferrari, Red Bull'dan 19 puan fazla alamazsa, Red Bull sezonun bitmesine 3 yarış kala takımlar şampiyonluğunu ilan edecek.
Zhou'nun grid cezası da takımlar şampiyonasında altıncılığı korumaya çalışan Alfa Romeo için kötü haber olabilir. Takım, son 9 yarışta sadece 1 puan kazanabildi ve son dönemde iyi puanlar kazanan Aston Martin, farkı 7 puana kadar düşürdü.
Bu hafta sonu bu iki isim dışında henüz güç ünitesinde başka değişiklik yapan isim olmadı. George Russell ve Alex Albon, izin verilen dördüncü ve sonuncu vites kutularına geçiş yaptılar.
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