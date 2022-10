Perez ve Zhou, motor değişikliği nedeniyle grid cezası alacaklar

FIA, Amerika'da 1. antrenman seansının başlamasının ardından Red Bull pilotu Perez ve Alfa Romeo pilotu Zhou'nun ekstra motor bileşenlerine geçtiklerini doğruladı.

Her iki pilot da bu sezonki 5. içten yanmalı motoruna geçti. Bu, hem Perez'in hem de Zhou'nun 5'er sıra grid cezası alacakları manasına geliyor.

Bu, özellikle pilotlar şampiyonasında Charles Leclerc'e karşı ikincilik mücadelesi veren Perez için kısa vadede olumsuz bir gelişme olacak.

Perez, Suzuka'daki yarışın ardından pilotlar şampiyonasında bir puan farkla da olsa Leclerc'in önüne geçmeyi başarmıştı.

Singapur'da kazanan, Japonya'da ise ikinci olan Perez, son dönemdeki momentumunun şampiyonada ikincilik mücadelesinde yardımcı olduğunu kabul etmişti.

Perez, "Art arda iyi yarışlar geçirirseniz, güven ve momentum sizinle olur."

"Ancak bu hiçbir şey manasına gelmez. Sürekli olarak piste çıkıp iyi bir yarış geçirmeyi umarsınız."

"Güçlü performansa sahip olabiliriz ve kendi evimizdeki yarıştan önce de güçlü sonuç almak güzel olabilir." demişti.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, walks the track with members of his team

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images