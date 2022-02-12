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Perez ve Verstappen'in yeni sezonda kullanacağı tulumlar ortaya çıktı

Sergio Pérez ve Max Verstappen, 2022 Formula 1 sezonunda kullanacakları yeni yarış tulumlarını ilk kez giydiler.

Perez ve Verstappen'in yeni sezonda kullanacağı tulumlar ortaya çıktı
Luis Ramírez
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Red Bull, 2022 Formula 1 sezonunda kullanacakları RB18'i tanıttıktan üç gün sonra, Max Verstappen ve Sergio Perez'in kullanacağı yeni yarış tulumunu da ortaya çıkardı.

Tulumların rengi, araçta gösterilenle aynı mavi rengi taşıyor ve geçen yılla oldukça benzer görünüyor.

Red Bull logoları tulumda büyük yer kaplarken, isim sponsoru Oracle'ın logoları tulumun göğüs kısmında yer alıyor.

Honda'nın spordan çekilmesinin ardından artık Japon üreticinin logoları tulum üzerinde yer almıyor.

Sergio Pérez, Red Bull Racing
Sergio Pérez, Red Bull Racing
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Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing
Max Verstappen, Red Bull Racing
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Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Verstappen ve Perez'in botları renk bakımından farklılık gösteriyor. Hollandalı sürücü, altın rengi tercih ederken, Meksikalı sürücü de klasik rengini kullanmaya devam ediyor.

Perez, geçtiğimiz günlerde tanıttığı yeni kask tasarımında, geçen yıla kıyasla farklı bir tasarım tercih etmişti.

Casco de Sergio Pérez

Casco de Sergio Pérez

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