Perez ve Verstappen'in taban farklılaşması, bütçe kaynaklıymış

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Red Bull pilotları, Belçika GP'den bu yana farklı taban tasarımları kullanıyorlar. Verstappen, sezonun ilk yarışlarında kendisi için iyi çalışan tabanı kullanırken, Perez Avusturya ve Fransa'da denedikleri ancak takımın umduğu ilerlemeyi sağlamayan yeni versiyon tabana geçiş yaptı.

Perez, Hollanda GP hafta sonunda yaptığı açıklamada, her ne kadar optimum versiyon gibi görünmese de zorlandığı tabanı birkaç yarış daha kullanmaya devam edeceğini açıklamıştı.

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, taban değişikliğinde finansal sebepler olduğunu, bütçe kısıtlamaları nedeniyle yeni bir set, eski versiyon taban üretmek istemediklerini açıkladı.

Büyük F1 takımlarının çoğu, bütçe sınırının altında kalma mücadelesi veriyorlar, bu yüzden performans açısından çok getirisi olmayacaksa, yeni parça için harcama yapmak istemiyorlar.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

Horner ayrıca, Perez'in son dönemde yapılan yarışlarda Verstappen'in çok gerisinde kalmasının tabandan kaynaklandığı iddialarına da karşı çıktı.

Horner, "Çok küçük farklardan bahsediyorsunuz. Bu durum daha çok yedek parçaların mevcudiyeti tarafından yönlendiriliyor. Bence parçalar arasındaki fark muhtemelen onda birinden daha az ya da yaklaşık olarak saniyenin onda biri kadar."

"Ancak Checo, Zandvoort'ta sıkıntılı bir yarış geçirdi ve ne yazık ki yeniden startta geçildi. Muhtemelen geriye dönüp baktığımda, lastik tercihinin orta olduğunu düşünüyorum."

"20'de 20 yarışın sonunda yumuşak lastik atak yapmak için daha iyi lastik olurdu. Yine de iyi puanlar kazandı." dedi.

Perez, sezon başında RB18'i kullanırken şu anki haline göre daha rahattı ancak araç geliştikçe, aracın sürüş özellikleri daha çok Verstappen'e yönelik oldu gibi.

Perez, "Sezon başında, araç içerisinde daha rahattım. Her yarış hafta sonunda 1. antrenman seansına çıktığımda, aracın dengesi konusunda kolayca mutlu hissedebiliyordum ve her şey daha doğaldı."

"Sezon ilerledikçe her şey gittikçe daha da zorlaştı. Her hafta sonu, gerçekten derin analizler yapmam gerekiyor. Ve evet, araç içerisinde önceden olduğu kadar rahat değilim." dedi.