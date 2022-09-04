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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Perez ve Stroll güç ünitesi değiştirdi

Sergio Perez ve Lance Stroll, sıralama turlarındaki olayların ardından eski güç ünitelerine döndüler.

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Perez ve Stroll güç ünitesi değiştirdi
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Hollanda Grand Prix'si sıralama turlarında hem Sergio Perez hem de Lance Stroll çeşitli olaylar yaşamışlardı.

Stroll, bu yılki en iyi sıralama turlarını geçirmesinin ardından son bölüme kalmayı başarmıştı ancak  yaşadığı yağ sızıntısı nedeniyle piste çıkamadı.

Sergio Perez ise son turunda kendi derecesinden daha iyi gelirken aracının kontrolünü kaybedip, spin attı.

Hem Aston Martin hem de Red Bull, tedbir amaçlı motor değişikliği yapmaya karar verdiler. Şimdilik güç ünitelerinde ciddi bir hasar olup olmadığı bilinmiyor ancak her iki sürücü de bu yıl daha önce kullandıkları motorlara döndüler.

Bundan ötürü de ceza almayacaklar.

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