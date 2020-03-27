Perez ve Stroll, F1'in Espor etkinliğine katılacak
Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, Sergio Perez ile Lance Stroll'ün Formula 1'in düzenlediğİ Sanal Grand Prix serisinde yer alacağını dile getirdi.
Formula 1 yönetimi, ilk sekiz yarışın iptal olması ya da ertelenmesinin ardından Sanal Grand Prix serisi düzenleme kararı almıştı.
Bu sayede Lando Norris ve Max Verstappen gibi, mevcut dönemi ESpor'da harcayan isimlerden faydalanmak istiyordu.
Ancak ilk yarışa mevcut pilotlardan sadece Norris ile Nicholas Latifi katıldı. Ayrıca Nico Hulkenberg, Johnny Herbert, Esteban Gutierrez ve Stoffel Vandoorne gibi eski F1 pilotları da yer aldı.
Şimdi Racing Point pilotları Sergio Perez ile Lance Stroll'ün de etkinliğin bir sonraki ayağında yer alacağı açıklandı.
Takım patronu Otmar Szafnauer, “Takımdaki herkes adına, taraftarlarımıza bu zorlu zamanda verdikleri desteklerden ötürü teşekkür etmek istiyorum."
“Ticari ortaklarımızın bağlılığını ve pozitifliğini de belirtmek istiyorum. Bunu yapmak güvenli hale gelir gelmez yarışlara geri döneceğiz.
“Bu arada, F1 Esports ile ilgili bazı harika çalışmalar var ve sürücülerimiz önümüzdeki haftalarda bu çevrimiçi etkinliklere katılacaklar." dedi.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Perez ve Stroll, F1'in Espor etkinliğine katılacak
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