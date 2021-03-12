Perez ve Sainz, Bahreyn’in COVID-19 aşı teklifini kabul etti

Bahreyn’deki sezon öncesi testlerinden önce Bahreyn hükümeti, Grand Prix’de görevli olacak kişileri iki doz aşılamayı teklif etmişti.

F1 şirket olarak bu teklifi geri çevirmişti ve takımlardan da aynısını yapılması beklenmişti ancak Red Bull, Ferrari ve Aston Martin’in bazı çalışanları aşılanma teklifini kabul etmişti.

Pilotlara da aynı teklifle gidildi. Red Bull sürücüsü Perez ve Ferrari sürücüsü Sainz, aşının ilk dozunu aldıklarını söylediler.

Aşı olmayı kabul eden Perez, Autosport/Motorsport.com'a konuyla ilgili şunları söyledi: ‘’Evet, bu bize teklif edildi ve ben de kabul ettim.’’

‘’Meksika’da aşıyı ne zaman olabileceğimi bilmiyordum.’’

‘’Bu yüzden Bahreyn’in bunu bize teklif etmesi çok nazikçeydi. Ben de kabul ettim.’’

Perez’e katılan Sainz ise, ‘’Checo’yla aynı şekilde, ben de kabul ettim.’’

‘’Bence bu harika bir fırsat ve bunu dünya çapında seyahat edecek insanlara teklif ettiği için Bahreyn hükümetine minnettarım.’’ dedi.

McLaren sürücüsü Lando Norris de bunu hâlâ kararlaştırma aşamasında olduğunu söyledi.

Norris aşıyla ilgili şöyle konuştu: ’’Herkesin takımla ve kendiyle ilgili verdiği kararlar gizli bilgidir.’’

‘’Şimdilik sağlıklıyım ve böyle de kalacağım.’’

Altı F1 pilotu geçtiğimiz sezonda ve sonrasındaki kış arasında COVID-19 virüsünü atlatmıştı.

Lewis Hamilton, Sergio Perez ve Lance Stroll yarış kaçırmak zorunda kaldı. Charles Leclerc, Lando Norris ve Pierre Gasly ise kış arasında virüsü atlattı.

Bahreyn şimdiden, iki doz aşısını da tamamlayan taraftarların 26-28 Mart’taki sezon açılışına katılabileceğini duyurdu.

Reuters’a göre, Bahreyn hükümeti şu ana kadar 500.000’den fazla COVID-19 aşısı uyguladı ve böylece popülasyonunun %15’ini aşılamış oldu.