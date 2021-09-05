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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Perez ve Latifi, Hollanda Grand Prix'sine pit yolundan başlayacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Sergio Perez ve Nicholas Latifi, araçlarında yapılan değişiklikler nedeniyle 2021 Hollanda Grand Prix'sine pit yolundan başlayacaklar.

Perez ve Latifi, Hollanda Grand Prix'sine pit yolundan başlayacak

Red Bull pilotu Sergio Perez, cumartesi günkü sıralama turlarını 16. sırada tamamlamıştı ve bundan ötürü büyük hayal kırıklığı yaşamıştı.

Bu aynı zamanda Meksikalı pilota yeni bir güç ünitesine geçme fırsatı veriyordu çünkü güç ünitesi anlamına sınırdaydı ve olası bir değişiklik yapması halinde pek fazla şey kaybetmeyecekti.

Red Bull tam olarak böyle yaptı ve yeni bir güç ünitesine geçti. Fakat enerji depolama ünitesi, araçtan çıkarılanla farklı bir ünite olduğu için Meksikalı pilotun yarışa pit yolundan başlamasına karar verildi. Ayrıca aracın ayarlarında da değişiklik yapıldı.

Öte yandan dün, sıralama turlarını 14. sırada tamamlayan Nicholas Latifi'nin vites kutusu hasar gördü ve takım yeni vites kutusuna geçtiği için Latifi, grid cezası aldı. Fakat Williams, araca farklı versiyon bir ön kanat taktığı için kurallar gereği yarışa pit yolundan başlamasına karar verildi.

Böylelikle hem Perez hem de Latifi yarışa pit yolundan başlayacaklar.

Bu değişikliklerle beraber Yuki Tsunoda 14. sıraya çıkarken, Sebastian Vettel 15., Robert Kubica 16., Mick Schumacher 17. ve Nikita Mazepin 18. başlayacak.

Nicholas Latifi, Williams FW43B

Nicholas Latifi, Williams FW43B

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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