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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Perez ve Kvyat'a verilen cezalar, yeni kısıtlamanın bir parçasıymış

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Perez ve Kvyat'a verilen cezalar, yeni kısıtlamanın bir parçasıymış
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör
17 Ağu 2020 17:32

Formula 1 İspanya Grand Prix'sinde mavi bayrak kurallarından dolayı Sergio Perez ve Daniil Kvyat'a verilen cezalar, FIA'nın yeni kısıtlamasının bir parçası olarak verilmiş.

Hem Perez hem de Kvyat, İspanya Grand Prix'sinin kapanış bölümünde lider araçların kendilerine tur bindirdikleri sırada mavi bayrak kurallarına uymadığı için beş saniyelik zaman cezasına çarptırıldılar.

Perez, yarış lideri Hamilton'a son sektörde geçiş izni vermediği, bunun yerine ana düzlükte geçiş izni verdiği için ceza aldı.

Racing Point sürücüsü bu cezayı, kendisini yarış sonuçlarında dördüncülükten beşinciliğe düşürdükten sonra, "çok haksız" olarak tanımladı. 

AlphaTauri pilotu Kvyat'ın ise altıncı virajda ve bir sonraki turun ilk virajında mavi bayrağa uymadığı görüldü, ancak Rus pilot beş saniyelik cezaya rağmen 12. sırada yarışı tamamladı. 

FIA yarış direktörü Michael Masi bu kısıtlamaların, sene başında sürücüler ile mavi bayrak kurallarının daha sert yapılması üzerine yapılan görüşmeler sonrasında yaratıldığını söyledi.

Masi, açıklamasında şunları söyledi: "İki vakada da sürücüler, yol vermekte çok geciktiler."

"Bu durum, Avusturya'da yapılan ilk yarış sonrasındaki sürücüler toplantısında tartıştığımız bir şeydi, yani Steiermark Grand Prix'sindeki sürücüler toplantısında. O toplantıda, bu sene mavi bayrak kurallarının daha kısıtlayıcı olacağını tartışmıştık."

"Burası, özellikle iki araç üzerinde net olarak gördüğümüz bir ilk kural ihlali, ceza alan iki aracın ihlalleri."

"Kurallarda, size tur bindirecek araca fırsat bulunan ilk anda yol verilmesi gerektiği söyleniyor."

"İşin içinde başka araçlar da olduğunda buna izin verebileceğimiz belirli durumlar olabiliyor, ancak bu iki vakada birden aşırı bir şekilde ihlal görülüyor."

"Bana göre hakemler, beş saniyelik ceza vererek doğru bir karar aldılar."

Masi, rakip takım menajerlerinin yarış sonrasında kendisi ile iletişime geçip, durum hakkında hızlı bir çözüm bulduğu için kendisine teşekkür ettiklerini söyledi.

"Elime geçen mavi bayrak raporundan sonra bu durum, pit yolunun tamamı tarafından fark edilmiş."

"Pek çok takım direktörü beni aradılar ve mavi bayrak kurallarına uyulmaması sebebiyle ceza alınmasından dolayı çok mutlu olduklarını söylediler."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Daniil Kvyat Şimdi al , Sergio Perez Şimdi al
Editör Luke Smith

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