Perez ve Kvyat, FIA'nın yeni yaklaşımı sonucu ceza almış

Perez ve Kvyat, tur bindirmeler esnasında mavi bayraklara geç cevap verdikleri gerekçesiyle 5 saniye cezası aldılar.

Perez, yarış lideri Lewis Hamilton'a pistin son sektöründe değil de start düzlüğünde yol verdiği için cezalandırıldı.

Racing Point pilotu dördüncü sırayı kaybetmesine neden olan bu cezanın çok adaletsiz olduğunu söylemişti.

AlphaTauri pilotu Kvyat da 6. viraj ile 1. viraj arasında mavi bayraklara tepki vermediği için ceza aldı. Kvyat yarışı 12. sırada tamamlamıştı ve cezaya rağmen yeri değişmedi.

FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, son dönemde pilotlarla yaptıkları görüşmeler sonucunda mavi bayrak kurallarını sertleştirdiklerini söyledi.

Masi, "Bana göre, her ikisinde de tur bindirme çok uzun sürdü."

"Bunu Avusturya'daki ilk yarıştan önce ve Steiermark GP'deki pilotlar toplantısında görüşmüştük."

"Bu sene mavi bayraklar konusunda daha sıkı önlemler alacağımızı konuştuk. Bunun sonucunda ilk defa bu iki araç cezalandırıldı."

"Kurallarda satır aralarında mümkün olan ilk fırsatta tur bindiren aracın geçmesine izin verilmesi gerektiği söyleniyor."

"Bu tip durumlarda makul olabilmek için belli bir noktaya kadar sağduyulu oluyoruz ancak bu iki sürücü açık bir şekilde geç kaldılar ve buna göre konu hakemlere iletildi."

"Bana göre, yapmaları gerekeni yapmadıkları için pilotlara 5 saniye zaman cezası verilmesi doğru olan karardı." dedi.

Masi, bu konuyla ilgili hızlı adımlarından dolayı kendileri ile bağlantı kurup teşekkür eden takım patronları olduğunu söyledi.

Masi, "Mavi bayrak ihlalini hakemlere ilettiğimizde, pit duvarlarında bu fark edildi ve konuyla ilgili dönüşler oldu."

"Takım patronlarından bazıları arayarak, mavi bayraklara uymadıkları için ceza alan pilotlar olduğunu görmeleri nedeniyle mutlu olduklarını söylediler." dedi.