Perez ve Bottas, Avustralya GP'ye pit yolundan başlayacak
Red Bull pilotu Sergio Perez ile Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, Avustralya GP öncesinde kapalı park kuralları altında araçlarında değişiklik yapıldığı için yarışa pit yolundan başlayacaklar.
Bottas ve Perez, dünkü sıralamalarda elde edilen sonuçların ardından yarışa zaten 19 ve 20. sıralardan başlayacaklardı. Ancak bu isimlerin takımları, yarışa uygun araçlara sahip olmaları için süspansiyonlarda değişiklik yaptılar.
Red Bull aynı zamanda Perez'in enerji deposunu ve kontrol elektroniklerini değiştirdi.
Perez'in bu parçaları, 2023'teki üçüncü versiyon parçalar oldu. Bu yüzden bu değişimle gridin sonuna düşme cezası alacaktı. Perez böylece ekstra ceza almadan parça havuzuna yeni parçalar eklemiş oldu.
Red Bull güç ünitesi dışında Perez'in ön freninde de bir parça değiştirdi. Bunun Perez'in yaşadığı fren sorunuyla bağlantılı olduğu belirtildi.
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