Perez: “Uzun sürüşlerde daha iyi hissediyorum”

Red Bull sürücüsü Perez, bu hafta sonu kendi evi olan Meksika’da yarışıyor ve takımın güçlü performansıyla beraber favorilerin arasında yer alıyor.

Meksikalı sürücü ilk antrenman seansında spin atıp arka kanadını kırmasına rağmen, olumlu bir gün geçirdiklerini söyledi.

Perez, “İlk seansta araca hasar vermek üzücüydü ve garajdaki çocuklara ekstra iş çıktı. Ancak bunun dışında pozitif bir gündü.”

“Uzun sürüşlerde, tek tura göre daha rahat hissediyorum. Bu yüzden aracı tek tur konusunda hâlâ geliştirebilme potansiyeli var.”

“Yarın Mercedes’ler ile farklar çok az olacak. Bu yüzden ilk çizgiyi kapatmayı umuyoruz.”

“Bugünün temsili bir gün olmadığını düşünüyorum. Yarın işlerin biraz daha yakın olacağını düşünüyorum. İlginç olacak.”

“Hedefim, pole pozisyonu için savaşmak olacak.”

“Buradaki taraftar topluluğuna sahip olmak, bu kadar büyük desteğe sahip olmak harika. Buradaki herkesin çok tutkulu olduğunu ve beni desteklediğini görmek çok güzel.”

“Aracı pite her getirdiğimde, taraftarları hissedebiliyorum ve henüz cuma günündeyiz. Destek için çok minnettarım.” şeklinde konuştu.

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images