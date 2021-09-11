Perez: "Uzun sürüşlerde çok daha iyi görünüyoruz"

Red Bull pilotu Sergio Perez, cuma günkü sıralama turlarında son bölüme kalsa da, Max Verstappen'e hava koridoru sağlamaya çalışırken vakit kaybetti ve dokuzuncu oldu.

Perez, tek turda yavaş kalsalar da uzun sürüşlerde iyi göründüklerini düşünüyor.

Perez, "Bu gün sıralama turlarında gerçekten zorlandık fakat yarışta daha güçlü olmayı hedefliyoruz. Gerçekten çok düşük bir yere basma gücü paketi kullanıyoruz ve pazar gününü mümkün olan en iyi hale getirmeye çalışıyoruz."

"Umarım bunun karşılığını alabilir ve sprint sıralama yarışında bazı pozisyonlar kazanıp, gridde yükselebiliriz. Uzun sürüşlerde durum daha umut verici görünüyor, bu yüzden yarışı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Sprint yarışı bence çok zor geçecek çünkü başlangıçta bir DRS treni içerisinde olacağız fakat önümüzde uzun bir yarış var ve seans içerisinde pek çok şey olabilir. Bu yüzden bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

"Hedefimiz pazar günü güçlü bir yarışa sahip olmak adına performansımızı en iyi hale getirmeye çalışmak olacak." dedi.

Red Bull pilotu Max Verstappen de Mercedes'in temposu göz önüne alındığında üçüncülükten öteye gitmelerinin mümkün görünmediği konusunda açıktı.

Verstappen, "Bizim için en iyi sıralama turları değil ama bu pistte zorlanacağımızı biliyorduk. İlk sıralama turlarında istediğimizden daha fazla sorun yaşadık ama sıralama turlarında iyi bir iş yaptık. Üçüncülükten memnunum çünkü daha fazlasını beklemek gerçekçi değildi."

"Sprint yarışında daha yakın olabileceğimizi düşünüyorum fakat işlerin nasıl gelişeceğini asla bilemezsiniz. Lider isimler üzerinde baskı kurmaya çalışacağız."

"Önümüzde bir antrenman seansı daha var ve uzun sürüşlerde gelişmenin bir yolunu bulmaya çalışacağız. Fakat söylediğim gibi uzun düzlükler nedeniyle bizim için kolay olmayacak." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images