Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Giovinazzi: "Yine harika bir iş yaptık"
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Perez: "Uzun sürüşlerde çok daha iyi görünüyoruz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, Monza'da uzunu sürüşlerde daha güçlü göründüklerini ve yükselme şanslarının bulunduğunu söyledi.

Perez: "Uzun sürüşlerde çok daha iyi görünüyoruz"

Red Bull pilotu Sergio Perez, cuma günkü sıralama turlarında son bölüme kalsa da, Max Verstappen'e hava koridoru sağlamaya çalışırken vakit kaybetti ve dokuzuncu oldu.

Perez, tek turda yavaş kalsalar da uzun sürüşlerde iyi göründüklerini düşünüyor.

Perez, "Bu gün sıralama turlarında gerçekten zorlandık fakat yarışta daha güçlü olmayı hedefliyoruz. Gerçekten çok düşük bir yere basma gücü paketi kullanıyoruz ve pazar gününü mümkün olan en iyi hale getirmeye çalışıyoruz."

"Umarım bunun karşılığını alabilir ve sprint sıralama yarışında bazı pozisyonlar kazanıp, gridde yükselebiliriz. Uzun sürüşlerde durum daha umut verici görünüyor, bu yüzden yarışı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Sprint yarışı bence çok zor geçecek çünkü başlangıçta bir DRS treni içerisinde olacağız fakat önümüzde uzun bir yarış var ve seans içerisinde pek çok şey olabilir. Bu yüzden bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

"Hedefimiz pazar günü güçlü bir yarışa sahip olmak adına performansımızı en iyi hale getirmeye çalışmak olacak." dedi.

Red Bull pilotu Max Verstappen de Mercedes'in temposu göz önüne alındığında üçüncülükten öteye gitmelerinin mümkün görünmediği konusunda açıktı.

Verstappen, "Bizim için en iyi sıralama turları değil ama bu pistte zorlanacağımızı biliyorduk. İlk sıralama turlarında istediğimizden daha fazla sorun yaşadık ama sıralama turlarında iyi bir iş yaptık. Üçüncülükten memnunum çünkü daha fazlasını beklemek gerçekçi değildi."

"Sprint yarışında daha yakın olabileceğimizi düşünüyorum fakat işlerin nasıl gelişeceğini asla bilemezsiniz. Lider isimler üzerinde baskı kurmaya çalışacağız."

"Önümüzde bir antrenman seansı daha var ve uzun sürüşlerde gelişmenin bir yolunu bulmaya çalışacağız. Fakat söylediğim gibi uzun düzlükler nedeniyle bizim için kolay olmayacak." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Giovinazzi: "Yine harika bir iş yaptık"

Önceki haber

Giovinazzi: "Yine harika bir iş yaptık"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İtalya GP: Sprint yarışı için pole Bottas'ın, Hamilton 2.!

13 s
2
Formula 1

Horner: "Verstappen'in üçüncülüğü Perez’in fedakarlığı sayesinde oldu”

9 s
3
Formula 1

Corinna: "Michael artık 'farklı' fakat aramızda"

1 g
4
Formula 1

Ricciardo: ''Sprintte beşinci olmak istemiyorum''

1 s
5
Formula 1

Leclerc: "Yaşadığımız sorunla sekizinci olmak iyi"

9 s
Son Haberler
Perez: "Uzun sürüşlerde çok daha iyi görünüyoruz"
F1

Perez: "Uzun sürüşlerde çok daha iyi görünüyoruz"

6dk
Giovinazzi: "Yine harika bir iş yaptık"
F1

Giovinazzi: "Yine harika bir iş yaptık"

26dk
Alonso: "Mükemmel bir tur çıkaramadım"
F1

Alonso: "Mükemmel bir tur çıkaramadım"

46dk
Ricciardo: ''Sprintte beşinci olmak istemiyorum''
F1

Ricciardo: ''Sprintte beşinci olmak istemiyorum''

1 s
Horner: "Verstappen'in üçüncülüğü Perez’in fedakarlığı sayesinde oldu”
F1

Horner: "Verstappen'in üçüncülüğü Perez’in fedakarlığı sayesinde oldu”

9 s
Son Videolar
AlphaTauri, 2022'de de Gasly ve Tsunoda ile yarışacak 00:46
Formula 1
9 Eyl 2021

AlphaTauri, 2022'de de Gasly ve Tsunoda ile yarışacak

Hollanda GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
4 Eyl 2021

Hollanda GP grid pozisyonları

F1 Fast Facts: Hollanda GP 01:57
Formula 1
3 Eyl 2021

F1 Fast Facts: Hollanda GP

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi 15:49
Formula 1
3 Eyl 2021

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli 15:24
Formula 1
3 Eyl 2021

Hollanda Grand Prix'si Belgeseli

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Giovinazzi: "Yine harika bir iş yaptık" İtalya GP
Formula 1

Giovinazzi: "Yine harika bir iş yaptık"

Alonso: "Mükemmel bir tur çıkaramadım" İtalya GP
Formula 1

Alonso: "Mükemmel bir tur çıkaramadım"

Leclerc: "Yaşadığımız sorunla sekizinci olmak iyi" İtalya GP
Formula 1

Leclerc: "Yaşadığımız sorunla sekizinci olmak iyi"

Çok Okunanlar Bugün

İtalya GP: Sprint yarışı için pole Bottas'ın, Hamilton 2.!
Formula 1 Formula 1

İtalya GP: Sprint yarışı için pole Bottas'ın, Hamilton 2.!

Horner: "Verstappen'in üçüncülüğü Perez’in fedakarlığı sayesinde oldu”
Formula 1 Formula 1

Horner: "Verstappen'in üçüncülüğü Perez’in fedakarlığı sayesinde oldu”

Corinna: "Michael artık 'farklı' fakat aramızda"
Formula 1 Formula 1

Corinna: "Michael artık 'farklı' fakat aramızda"

Ricciardo: ''Sprintte beşinci olmak istemiyorum''
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: ''Sprintte beşinci olmak istemiyorum''

Leclerc: "Yaşadığımız sorunla sekizinci olmak iyi"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Yaşadığımız sorunla sekizinci olmak iyi"

Hamilton, Red Bull'un son bölümde aniden tempo bulmasına şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Hamilton, Red Bull'un son bölümde aniden tempo bulmasına şaşırmış

Bottas 4. motora geçti, İtalya GP'de en geriye düşecek!
Formula 1 Formula 1

Bottas 4. motora geçti, İtalya GP'de en geriye düşecek!

Verstappen: "Üçüncü olduğum için mutluyum"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Üçüncü olduğum için mutluyum"

Son Haberler

Perez: "Uzun sürüşlerde çok daha iyi görünüyoruz"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Uzun sürüşlerde çok daha iyi görünüyoruz"

Giovinazzi: "Yine harika bir iş yaptık"
Formula 1 Formula 1

Giovinazzi: "Yine harika bir iş yaptık"

Alonso: "Mükemmel bir tur çıkaramadım"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Mükemmel bir tur çıkaramadım"

Ricciardo: ''Sprintte beşinci olmak istemiyorum''
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: ''Sprintte beşinci olmak istemiyorum''

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.