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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Perez: “Uzun sürüşlerdeki tempo önemli”

Ekleyen:
, Editör

Sergio Perez, İstanbul Park’ta geçiş yapmak nispeten kolay olduğu için uzun sürüşlerdeki temponun önemli olduğunu söyledi.

Perez: “Uzun sürüşlerdeki tempo önemli”

Red Bull sürücüsü Perez, İstanbul Park’taki ikinci antrenman seansında takım arkadaşı Max Verstappen’i geçmeyi başardı ve dördüncü sırada yer aldı.

Pistin geçen seneye göre oldukça iyileştiğini söyleyen Meksikalı sürücü, buna rağmen daha da gelişmeleri gerektiğini söyledi.

Pistin geçen seneye göre daha iyi durumda olup olmadığı sorulduğunda Perez, “Evet, yol tutuş seviyesi bizi şaşırttı. Neredeyse standart bir pist gibiydi.”

“Ancak hâlâ çok zorlayıcı, çünkü yol tutuş seviyesi istikrarlı değil. Bazen viraj girişlerinde, çıkışlara göre daha çok yol tutuş oluyor. Yani bu, bir sürücünün uyum sağlaması için oldukça zor.”

“Ancak evet, genel olarak zorlu bir Cuma günü oldu. Mercedes güçlü görünüyor, ancak umarım gece biraz zaman buluruz ve yarın mücadelenin içinde oluruz.”

“Sıralama turları ve yarış temposu konusunda bir denge bulmalıyız. Burada yarış temposu önemli, çünkü geçiş yapmak nispeten kolay.”

“Olumlu bir cuma günüydü ve umarım biraz daha zaman bulup iyi oluruz.”

“Yarın neler olacağını göreceğiz. Yağmur yağarsa ona göre hareket edeceğiz. Yarın için iyi hazırlanmış olmamızı umuyorum.” dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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