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Formula 1 / Son dakika

Perez: "Formula 1'den başım dik ayrılacağım"

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Perez: "Formula 1'den başım dik ayrılacağım"
Ekleyen:
, Editör

Racing Point pilotu Sergio Perez, gelecek yıl üst düzey bir takımda yarışmaya hazır olduğunu, fakat fırsat gelmemesi halinde Formula 1'den başı dik ayrılacağını belirtti.

Sergio Perez , yıl sonunda Racing Point'teki koltuğunu kaybedecek ve boşta kalacak. Fakat adı son dönemde Red Bull pilotu Alex Albon'un koltuğu için anılıyor.

Perez, 2013'te McLaren ile yarışmıştı ancak tek yılda beklenen performansı gösteremediği gerekçesiyle koltuğunu Kevin Magnussen'e kapatırdı.

O zamandan beri orta grubun en istikrarlı sürücülerinden biri olarak nam saldı. Racing Point için son yıllarda çok sayıda puan alan Perez, 2016 ile 2017'de şampiyona dördüncüsü olmalarında büyük pay sahibiydi.

Yine de Perez'in Red Bull'da nasıl performans göstereceği ve Max Verstappen'le anlaşıp anlaşamayacağı büyük bir muamma.

Bu konuda RaceFans'e konuşan Perez, "O zaman işler bir araya gelmedi."

"Ancak yedi yıl boyunca başka bir ekiple birlikte serideydim. Bu beni çok daha akıllı, daha deneyimli ve daha olgun hale getirdi."

"Tamamen farklı bir yarışçı haline geldim ve böyle bir fırsattan faydalanmaya tamamen hazırım." dedi.

Sergio Perez, Racing Point in the press conference

Sergio Perez, Racing Point in the press conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point, 2nd position, on the podium

Sergio Perez, Racing Point, 2nd position, on the podium

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Perez, bu yılki ilk podyumunu sezonun 14. yarışı olan Türkiye'de alsa bile, sonuçların performansını gösterdiğini düşünmüyor.

Perez, "Bu yıl çok daha fazla puanım olmalıydı."

"Böylesine kısa bir şampiyonada, iki yarış kaçırmak mükemmel değil, ancak genel olarak aynı performansı gösterdiğim için mutluyum." dedi.

Ancak Perez, güçlü performansına rağmen F1'den ayrılmakla karşı karşıya.

"Olanlar haksızlık mı? Bilmiyorum. Bunlar  Formula 1'in bir parçası. Hep böyleydi. Şu ana kadar Formula 1'de 10 yıl geçirdim ve harika bir kariyere sahip olduğum için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Ayrılmak zorunda kalırsam, başım dik olarak ayrılacağım, çünkü elimden gelen her şeyi yaptım ve aynı şeyi herkes için söyleyemeyiz."

"Hayatın ne getireceğini göreceğiz ama kendi açımdan bunu kabulleneceğim."

 
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Editör Kemal Şengül

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