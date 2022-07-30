Perez: "Umarım yarışta güçlü şekilde dönebiliriz"
Red Bull pilotu Sergio Perez, sıralama turlarında elde ettiği sonuç nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını
Sergio Perez, sıralama turlarının ikinci bölümünde temiz bir tur atmakta zorlandı ve 11. olarak son bölüme kalma fırsatını kaçırdı.
İlk denemesinde geride kalan ve ikinci denemesinde de Kevin Magnussen nedeniyle trafikte kalıp, vakit kaybeden Danimarkalı sürücü, hayal kırıklığını gizlemiyor.
Perez, "Çok talihsiz bir durum çünkü birkaç ondalık kaybettim ve Q3'ü de yine birkaç ondalıkla kaçırdım."
"Maalesef ikinci denememde ikinci viraja gelirken Kevin nedeniyle vakit kaybettim. Orada olduğu için virajı içten dönmek zorunda kaldım ve sonrasında toparlayamadım."
"Yapabileceğim hiçbir şey yoktu ve çok dağınık geçen bir gündü. Çok talihsiz bir durum fakat yarını sabırsızlıkla bekliyorum."
"Umarım yarın güçlü şekilde dönebiliriz." dedi.
Olayın incelenmesini bekleyip beklemediği sorusuna Perez, "Benim için hiçbir şeyi değiştirmeyecek." cevabını verdi.
Red Bull takım patronu Christian Horner da üçüncü bölümü kaçırmalarını trafiğe bağladı.
Horner, "Çok sinir bozucu. Checo'yu ikinci bölümde kaybettik çünkü biraz trafik vardı."
"10. ve 11. sıralardan yarın yoğun ve zorlu bir yarış bizi bekliyor olacak." dedi.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
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