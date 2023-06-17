Perez: "Umarım yağmur yağmaz"
Sergio Perez, Kanada Grand Prix'sinin açılış gününden nispeten memnun görünüyor.
Cuma günkü ilk antrenman seansı, çıkan kırmızı bayrak ve teknik sorunlar nedeniyle çok erkan sona erdi. Dolayısıyla sürücüler istedikleri turları atamadılar.
İkinci seans da yine kırmızı bayraklar ve yağmur nedeniyle kesintiye uğrarken, Sergio Perez toplamda 29 tur attı ve sekizinci oldu.
Günü değerlendiren Perez, "İlk antrenmanda hiçbir şey yapamadığımız için gerçekten üzgünüm."
"Bence o antrenman seansına gerçekten ihtiyacımız vardı."
"İkinci antrenmanda ise şartlar sonlara doğru epey kötüleşti. Bu açıdan biraz üzücüydü. Ancak iyi bir temelimiz olduğunu düşünüyorum. Sadece araçla biraz daha oynamamız gerekiyor."
"Bugün her şey biraz aceleye geldi. Dolayısıyla bu gece öğrenecek çok şey var."
"Halihazırda Mercedes iyi görünüyor fakat bizim için önemli olan daha da gelişmek. Cumartesi günü geldiğinde neler olacağını göreceğiz."
"Hava durumu anlamında ilginç bir hafta sonu olacak. Hava çok hızlı bir şekilde kararıyor ve görüş düşüyor. Bu tür koşullarda aracı kullanmak epey zorlaşıyor."
"Umarım sıralama turlarında çok fazla yağmur yağmaz." dedi.
Shovlin: "Zirvede yer almamız, turu attığımız zamandan kaynaklanıyor"
Red Bull: "Aero verimliliği, aracımızın en büyük avantajı"
Stroll: "Alonso'dan çok şey öğrendim, ama kendi tarzımı benimseyeceğim"
Stroll: "Alonso'dan çok şey öğrendim, ama kendi tarzımı benimseyeceğim" Stroll: "Alonso'dan çok şey öğrendim, ama kendi tarzımı benimseyeceğim"
Alonso: "Yeni güncelleme paketiyle güçlü olacağız"
Alonso: "Yeni güncelleme paketiyle güçlü olacağız" Alonso: "Yeni güncelleme paketiyle güçlü olacağız"
Alonso: "Zor bir hafta sonunda bile Ferrari'den daha fazla puan aldık"
Alonso: "Zor bir hafta sonunda bile Ferrari'den daha fazla puan aldık" Alonso: "Zor bir hafta sonunda bile Ferrari'den daha fazla puan aldık"
Aston Martin, su kaydırağı tarzındaki sidepodunu nasıl geliştirdi?
Aston Martin, su kaydırağı tarzındaki sidepodunu nasıl geliştirdi? Aston Martin, su kaydırağı tarzındaki sidepodunu nasıl geliştirdi?
Aston Martin, Kanada GP'ye getirdiği büyük güncellemeleri tanıttı
Aston Martin, Kanada GP'ye getirdiği büyük güncellemeleri tanıttı Aston Martin, Kanada GP'ye getirdiği büyük güncellemeleri tanıttı
Bazı takımlar Montreal'e güncelleme paketiyle geliyor
Bazı takımlar Montreal'e güncelleme paketiyle geliyor Bazı takımlar Montreal'e güncelleme paketiyle geliyor
Son Haberler
Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"
Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir" Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"
Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"
Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım" Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"
Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"
Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak" Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"
Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"
Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm" Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"
Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"
Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir" Russell: "Mercedes yeniden çifte podyum yakalayabilir"
Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"
Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım" Albon: "Diğer sürücülerin Q2'ye geçiş lastikleriyle başlamasına şaşırdım"
Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"
Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak" Steiner: "Hedefimiz puan barajında kalmak olacak"
Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"
Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm" Bottas: "İlk ona girebileceğimizi düşünmüştüm"
Perez: "Sadece yarım tur erken davranabilseydik her şey farklı olacaktı"
Perez: "Sadece yarım tur erken davranabilseydik her şey farklı olacaktı" Perez: "Sadece yarım tur erken davranabilseydik her şey farklı olacaktı"
FIA, ikinci virajdaki bariyeri kısaltma kararı aldı!
FIA, ikinci virajdaki bariyeri kısaltma kararı aldı! FIA, ikinci virajdaki bariyeri kısaltma kararı aldı!
F1 cadde pistlerine aşırı bağımlı hale mi geldi?
F1 cadde pistlerine aşırı bağımlı hale mi geldi? F1 cadde pistlerine aşırı bağımlı hale mi geldi?
Vasseur: "Pistteki hatasından dolayı Leclerc'i suçlamayacağım"
Vasseur: "Pistteki hatasından dolayı Leclerc'i suçlamayacağım" Vasseur: "Pistteki hatasından dolayı Leclerc'i suçlamayacağım"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.