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Perez: "Umarım yağmur yağmaz"

Sergio Perez, Kanada Grand Prix'sinin açılış gününden nispeten memnun görünüyor.

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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14

Cuma günkü ilk antrenman seansı, çıkan kırmızı bayrak ve teknik sorunlar nedeniyle çok erkan sona erdi. Dolayısıyla sürücüler istedikleri turları atamadılar.

İkinci seans da yine kırmızı bayraklar ve yağmur nedeniyle kesintiye uğrarken, Sergio Perez toplamda 29 tur attı ve sekizinci oldu.

Günü değerlendiren Perez, "İlk antrenmanda hiçbir şey yapamadığımız için gerçekten üzgünüm."

"Bence o antrenman seansına gerçekten ihtiyacımız vardı."

"İkinci antrenmanda ise şartlar sonlara doğru epey kötüleşti. Bu açıdan biraz üzücüydü. Ancak iyi bir temelimiz olduğunu düşünüyorum. Sadece araçla biraz daha oynamamız gerekiyor."

"Bugün her şey biraz aceleye geldi. Dolayısıyla bu gece öğrenecek çok şey var."

"Halihazırda Mercedes iyi görünüyor fakat bizim için önemli olan daha da gelişmek. Cumartesi günü geldiğinde neler olacağını göreceğiz."

"Hava durumu anlamında ilginç bir hafta sonu olacak. Hava çok hızlı bir şekilde kararıyor ve görüş düşüyor. Bu tür koşullarda aracı kullanmak epey zorlaşıyor."

"Umarım sıralama turlarında çok fazla yağmur yağmaz." dedi.

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