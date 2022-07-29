Perez: "Umarım cumartesi günü yağmur yağar"

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Sergio Perez, son dönemde Red Bull ile temiz hafta sonları geçiremedi ve özellikle tek turda araçtan en iyisini çıkarmakta zorlanıyor gibi görünüyordu.

Macaristan'da bu durum devam ederken, cuma günkü her iki seansta da takım arkadaşından ciddi oranda yavaştı.

Meksikalı pilot, dokuzuncu tamamladığı günün ardından gününü şu sözlerle yorumladı: "Çok fazla şey denediğimiz zor bir gündü, elimizden geleni yaptık. Araç içerisinde rahat hissetmek için pek çok farklı parça denedim."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bugün iyi bir anlayış yakaladığımızı ve artık ne yapmamız gerektiği konusunda iyi bir fikrimiz var olduğunu düşünüyorum. Umarım bugün öğrendiklerimizi yarın iyi şekilde kullanabiliriz."

"Bu da hem tek tur hem de yarış temposuna pozitif şekilde yansımalı. Fakat kesinlikle Ferrari bugün çok güçlü görünüyordu."

"Dediğim gibi bugünle alakalı iyi bir anlayışa sahibiz. Yarın her şeyi bir araya getirmemiz gerekiyor."

"Eğer her şey yolunda giderse mücadelenin içerisinde olabileceğimizi düşünüyorum."

Ferrari'nin bekledikleri kadar güçlü olup olmadığı sorusuna Perez, "Evet, fazlasıyla. Kesinlikle çok hızlı görünüyorlar.

"Umarım yarın biraz yağmur yağar ve işler biraz karışır. Bunu da şahsen sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.