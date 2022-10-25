Perez: "Umarım artık Red Bull dönemi başlar"

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Red Bull, geçen yıl pilotlar şampiyonluğunu kazanarak Mercedes'i bu alanda yıllar sonra mağlup etmeyi başarmıştı.

Bu yıl hem pilotlar hem de takımlar şampiyonluğunu kazanarak sezona damga vurdular ve Mercedes'in sekiz yıllık serisine de son verdiler.

Geçen yıla göre performansını artırmayı başaran ve şampiyonlukta önemli bir pay sahibi olan Sergio Perez, artık Red Bull dominasyonu istiyor.

Perez, dördüncü olduğu Amerika GP'nin ardından şöyle konuştu: "Takımlar şampiyonluğunu kazanmak bizim için çok fazla anlam ifade ediyor."

"Son yıllar Mercedes'in büyük hakimiyetiyle geçti. Umarım artık Red Bull dönemi başlar ve önümüzdeki birkaç yılı domine ederiz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Perez için Amerika GP pek de iyi geçmedi çünkü motor cezası nedeniyle yarışa gerilerden başladı ve ilk turda ön kanadı kırıldı. Takım ön kanadı değiştirmezken, Perez tüm yarış kırık kanatla mücadele etti.

"Çok yakın bir yarıştı. Ne yazık ki ön kanadın kenarı kısmı hasar gördü ve bu da yarış boyunca hızımı etkiledi."

"Kanadın yarısının gittiğini fark ettiğim zaman, diferansiyel ve bunun gibi ayarları değiştirerek kaybı en aza indirmeye çalıştım."

"Bu bana yardım etti ve sanırım geçiş yapıp podyuma çıkmama sadece bir tur kalmıştı."

"Yarış boyunca Charles ve George ile çok heyecanlı mücadelelere girdik. Fakat dediğim gibi benim için kolay olmadı çünkü ön kanat hasarı nedeniyle araç dengesi çok kötüydü."

"Tüm takım için duygusal bir hafta sonu oldu ve az önce de dediğim gibi takımlar şampiyonluğunu kazanmak inanılmaz bir duygu."

"Şimdi önümüzdeki hafta kendi ülkemde yapılacak yarışı sabırsızlıkla bekliyorum."