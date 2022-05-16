Perez üçüncü kez baba oldu

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Miami Grand Prix'sinin ardından Sergio Perez, doğrudan ülkesine gitti ve bunun sebebi Florida eyaletinin Meksika'ya nispeten yakın olması değildi.

Red Bull pilotunun eşi Carola Martinez, üçüncü çocuklarını dünyaya getirmeye hazırlanıyordu ve Perez bunun için eşinin yanında olmak istedi.

15 Mayıs akşamı Perez ailesinin üçüncü çocuğu dünyaya gelirken, cinsiyetinin erkek olduğu açıklandı. Çift, çocuklarının adını Emilio koydu.

Carola daha sonra hastanede çekilmiş bir aile fotoğrafı paylaştı.

Perez çiftinin 4 yaşında bir oğlu ve 2 yaşında bir kızı bulunuyor. Çift, ilk oğullarının adını Sergio Jr. koymuştu.

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images