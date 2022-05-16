Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Sainz: "İspanya GP'yi kazanmak istiyorum" Sonraki / Verstappen: "İlk şampiyonluktan sonra motivasyonum daha da yüksek"
Formula 1 Haberler

Perez üçüncü kez baba oldu

Sergio Perez ve Carola Martinez çiftinin üçüncü bebeği dünyaya geldi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Perez üçüncü kez baba oldu
Haberi dinle

Miami Grand Prix'sinin ardından Sergio Perez, doğrudan ülkesine gitti ve bunun sebebi Florida eyaletinin Meksika'ya nispeten yakın olması değildi. 

Red Bull pilotunun eşi Carola Martinez, üçüncü çocuklarını dünyaya getirmeye hazırlanıyordu ve Perez bunun için eşinin yanında olmak istedi.

 

15 Mayıs akşamı Perez ailesinin üçüncü çocuğu dünyaya gelirken, cinsiyetinin erkek olduğu açıklandı. Çift, çocuklarının adını Emilio koydu.

Carola daha sonra hastanede çekilmiş bir aile fotoğrafı paylaştı.

Perez çiftinin 4 yaşında bir oğlu ve 2 yaşında bir kızı bulunuyor. Çift, ilk oğullarının adını Sergio Jr. koymuştu.

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Sainz: "İspanya GP'yi kazanmak istiyorum"
Önceki haber

Sainz: "İspanya GP'yi kazanmak istiyorum"
Sonraki haber

Verstappen: "İlk şampiyonluktan sonra motivasyonum daha da yüksek"

Verstappen: "İlk şampiyonluktan sonra motivasyonum daha da yüksek"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen: "İlk şampiyonluktan sonra motivasyonum daha da yüksek" İspanya GP
Formula 1

Verstappen: "İlk şampiyonluktan sonra motivasyonum daha da yüksek"

Sainz: "İspanya GP'yi kazanmak istiyorum" İspanya GP
Formula 1

Sainz: "İspanya GP'yi kazanmak istiyorum"

Van der Garde: "Bu kadar büyük bir fark varken Mercedes'in geri dönmesi zor" İspanya GP
Formula 1

Van der Garde: "Bu kadar büyük bir fark varken Mercedes'in geri dönmesi zor"

Son Haberler

Verstappen: "İlk şampiyonluktan sonra motivasyonum daha da yüksek"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "İlk şampiyonluktan sonra motivasyonum daha da yüksek"

Perez üçüncü kez baba oldu
Formula 1 Formula 1

Perez üçüncü kez baba oldu

Sainz: "İspanya GP'yi kazanmak istiyorum"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "İspanya GP'yi kazanmak istiyorum"

Van der Garde: "Bu kadar büyük bir fark varken Mercedes'in geri dönmesi zor"
Formula 1 Formula 1

Van der Garde: "Bu kadar büyük bir fark varken Mercedes'in geri dönmesi zor"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.