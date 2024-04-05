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Formula 1 Japonya GP

Perez: "Üçüncü antrenman seansı yoğun ve ilginç olacak"

Hava koşulları nedeniyle Japonya GP ikinci antrenman seansında tur atamayan Red Bull pilotu Sergio Perez, bu sebeple üçüncü antrenman seansında bir yoğunluk yaşayacaklarını düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Simon Galloway / Motorsport Images

Suzuka'daki ilk antrenman seansı Logan Sargeant'ın kazası sebebiyle kırmızı bayraklarla kesintiye uğrarken, ikinci antrenman seansında yağmur etkisi hakimdi ve pistte çok az tur atıldı.

Perez, ilk antrenman seansının ardından Verstappen'in 0.181 saniye gerisinde kalmasına rağmen ikinci seansta piste çıkmamayı tercih eden altı pilottan biriydi.

Meksikalı pilot, bu hafta sonu için birtakım güncellemeler getirilen RB20 aracında ikinci antrenman seansı için yapılan ayar değişikliklerini test edememiş olsa da şunları söyledi: "Genel olarak iyi bir seanstı. Araçtan memnundum ve aracı güzel bir ayar penceresine getirmiş olduk."

"İkinci antrenman seansı için bazı değişiklikler yaptık ama ne yazık ki bunları değerlendiremedik."

"Bence ilk seansta yapabileceğimizin en iyisini yaptık ve etrafımızdaki pek çok insanla benzer bir durumdayız, bu yüzden daha iyi bir sonuç almak için yarını bekleyeceğiz."

"İkinci antrenmandaki yağmur sebebiyle uzun tur atma konusunda şu ana kadar hiçbir şey yapmadık."

"Üçüncü antrenman seansında yüksek yakıtla sürüşler yapacağız ve ardından sıralama turları hazırlığına geçeceğiz, bu yüzden çok yoğun ve ilginç bir antrenman seansı olacak."

"Bu hafta sonu için kendimize güveniyoruz. Aracın iyi çalıştığını düşünüyorum. İlk antrenmandan iyi bir temelimiz var, sadece biraz daha denge kurmaya çalışmalıyız. İnanıyorum ki tüm bunların ardından iyi bir pozisyonda olacağız."

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Zeynep Taş
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