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Formula 1 Britanya GP

Perez üçlü yarış bittiği için mutlu: "Araya ihtiyacım var"

Sergio Perez, puansız geçen bir başka yarışın ardından ara verdikleri için mutlu.

Ezel Tan
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Sergio Perez, son altı yarışta sadece 17 puan toplarken, takım arkadaşı Verstappen'in Britanya'da tek yarışta aldığı puan 18'di. Bu, ikili arasındaki performans farkını ciddi şekilde ortaya koyuyor.

Britanya'daki yarışta geçiş lastiklerine erken geçen fakat umduğunu bulamayan Perez, hafta sonuyla ilgili şöyle dedi: "Bugün şansımızı denedik. Risk almaya çalıştık fakat biraz fazla erken kumar oynadık; kuru zeminde yedi tur boyunca geçiş lastiklerinde kaldık ve lastikleri tamamen tükettik."

"Sonra yağmur başladığında hiç lastik kalmamıştı. Daha fazla yağmurun geleceği bilgisine sahiptik fakat o yağmur hiçbir zaman gelmedi."

"Sonra tekrar pite girdik, lider grubun ortasındaydık ve herhangi bir ilerleme kaydetmek çok zordu. Kolay bir öğleden sonra değildi."

"Aldığımız kararlarla çok fazla zaman kaybettik. Yine de kumar oynamak zorundaydık. Büyük puanlar istiyorduk; kumar oynadık ama bugün hiç şansımız yoktu."

"Arkamıza yaslanıp, takım olarak yeniden toparlanabilmemiz için ara vermek iyi olacak."

Pit stop kararını kimin verdiği sorusuna Perez, "Bu takımın kararıydı. O sırada içinde bulunduğumuz pozisyonda biraz riskliydi. Denediler, risk aldılar ve yaptığımız hiçbir şey işe yaramadı," cevabını verdi.

Ara verdiği için mutlu olup olmadığı sorusuna Perez, "Evet, kesinlikle. Bence biraz ara vermek için iyi bir zaman olacak; bu sayesinde iki önemli yarış Macaristan ve Belçika için hazırlanabileceğiz."

"Geriye dönüp baktığımda, bir süredir en güçlü Cuma gününü geçirdiğimizi düşünüyorum, bu yüzden tünelden biraz ışık görüyorum."

"Aynı zamanda çok hayal kırıklığı yaratan bir yarıştı. İşimize konsantre olmayı sürdürmeliyiz." cevabını verdi.

Son dönemde Perez'in geleceğiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar var.

Bu konuda Perez, "Sözleşme tarafında nerede olduğumu biliyorum."

"Bunun dikkatimi dağıtmasına izin veremem."

"Önümüzdeki iki hafta sonuna odaklanmalı ve takımla birlikte bu zor dönemden çıkmalıyım." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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