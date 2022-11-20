Perez, tur bindirmeler esnasında zaman kaybetmiş

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Yarışa şampiyonadaki ana rakibi Leclerc ile aynı puanda başlayan Perez, ilk pitlerin ardından tempo tutturmakta zorlanmış, bu nedenle risk alarak son turlarda iyi bir tempo tutturabilmek umuduyla ikinci kez pite gelmişti.

Leclerc'in tek pit stratejisiyle devam etmesinin ve performans kaybetmesinin ardından iyi bir tempo tutturarak her tur farkı kapatan Perez, son iki turda nispeten yavaş kaldı ve mücadeleyi 1.3 saniye geride tamamlayarak üçüncü oldu.

Bu, Leclerc'in şampiyona ikinciliğine ulaşması anlamına gelmekteydi.

Yarışın ardından iki pit stratejisinin yanı sıra tur bindirmeler esnasında da ciddi zaman kaybettiğini düşünen Perez, özellikle Pierre Gasly'nin Alex Albon ve Guanyu Zhou ile mücadele ederken kendisine ciddi zaman kaybettirdiğini düşünüyor.

Perez, "Tur bindirmeler esnasında neredeyse bir saniye kaybettim. Mavi bayraklara rağmen Gasly diğerleriyle mücadele halindeydi ve bir yandan lider gruba yer verirken bir yandan da mücadelede kalabilmek onun için zorlayıcıydı."

"Sanırım mavi bayraklar çıkmadan önce diğerlerine hamle yapmayı düşünüyordu, ancak ben de oradaydım ve kapıyı açık bıraktığını düşünerek hamle yaptım. Eğer son anda fren yapmasaydık büyük ihtimalle temas yaşanacaktı."

"Normal koşullarda Pierre'in ceza alabileceğini düşünüyorum, ancak son yarışı geride bıraktık ve eve gittiğim için çok mutluyum. Bu konuda tartışmaya girmek istemiyorum, böyle şeyler olabilir." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Kendisini mağlup etmeyi başaran Leclerc'e de hakkını teslim eden Perez, yarışın başında hız kaybı yaşadığını ve bu nedenle Monakolu pilotla mücadele etmekte zorlandığını söylüyor.

Perez, "F1, bazen kazandığınız, bazen de kaybettiğiniz bir spor. Bugün Ferrari ve Charles harika bir yarış çıkarttılar, lastik yönetimi anlamında bizden daha güçlülerdi"

"Özellikle ilk stintin sonlarına doğru lastiklerimiz tamamen bitmişti, bu da işimizi zorlaştırdı."

"İkinci bölümün tamamını Max'in arkasında geçirdim. Max tek pitteydi, ben ise iki pitteydim, arkada kaldığım için gerektiği kadar zorlayamadım."

"Biz de yarışın bir noktasında tek pitle gitmeyi düşündük, ancak lastik aşınmasının yüksek olmasını beklediğimiz için bu yolu tercih etmedik."

"İkinci bölümde gerektiği kadar zorlayamamamız bize yaklaşık iki saniyeye mal oldu." dedi.