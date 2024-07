Perez: "Tünelin ucundaki ışığı görüyorum, pes etmeyeceğim"

Belki de F1 kariyeri için en kritik döneme giren Sergio Perez, bugün Macaristan'daki sıralama turlarının ilk bölümünde kaza yaptı ve ilk bölümde elendi.

Seansın ardından konuşan Perez olayı şöyle yorumladı: "Aracın kontrolünü kaybettim."

"Sanırım kerbe çarptım... O sırada sekizinci virajda şiddetli yağmur yağıyordu. Kerbe çarpınca beni doğrudan ıslak bölgeye gönderdi."

"Neyse ki her şey yolunda. Bacağımda biraz ağrı var ama bunun dışında her şey yolunda ve yarışa hazırım."

Şu anda en ihtiyaç duymadığı dönemde böyle bir kaza yaşadığının söylenmesi üzerine, "Evet, aynen öyle."

"Koşulları değerlendirmek çok zordu. Şiddetli yağmur yağıyordu fakat buna rağmen yol tutuş düşük değildi."

"Turumu geliştiriyordum. Aslına bakarsak güvendeydim. Tur atmamıza gerek yoktu ama bir şey yaşandıktan sonra her zaman bir fikriniz olur."

"Bunun aşırı çabalamakla ilgisi de yok. Geriye dönüp baktığımda, muhtemelen o tura ihtiyacımız yoktu. Bu bir gerçek. Bu gözden geçireceğimiz bir şey. Fakat bu koşullar herkesi etkileyebilir; ne yazık ki üst üste iki kez ben yakalandım."

"Fakat işleri tersine çevirmekte kararlıyım. Bu zor anlardan sonra medyanın karşısına çıkmak tabii ki oldukça zor. Fakat geri döndüğümüzde her şey daha da güzel olacak."

Marshals with the damaged car of Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images