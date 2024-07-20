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Formula 1 Macaristan GP

Perez: "Tünelin ucundaki ışığı görüyorum, pes etmeyeceğim"

Sergio Perez, yaptığı kazaya rağmen kendisine inanıyor ve pes etmeyeceğini söylüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
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Marshals remove the damaged car of Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Marshals remove the damaged car of Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Belki de F1 kariyeri için en kritik döneme giren Sergio Perez, bugün Macaristan'daki sıralama turlarının ilk bölümünde kaza yaptı ve ilk bölümde elendi.

Seansın ardından konuşan Perez olayı şöyle yorumladı: "Aracın kontrolünü kaybettim."

"Sanırım kerbe çarptım... O sırada sekizinci virajda şiddetli yağmur yağıyordu. Kerbe  çarpınca beni doğrudan ıslak bölgeye gönderdi."

"Neyse ki her şey yolunda. Bacağımda biraz ağrı var ama bunun dışında her şey yolunda ve yarışa hazırım."

Şu anda en ihtiyaç duymadığı dönemde böyle bir kaza yaşadığının söylenmesi üzerine, "Evet, aynen öyle."

"Koşulları değerlendirmek çok zordu. Şiddetli yağmur yağıyordu fakat buna rağmen yol tutuş düşük değildi."

"Turumu geliştiriyordum. Aslına bakarsak güvendeydim. Tur atmamıza gerek yoktu ama bir şey yaşandıktan sonra her zaman bir fikriniz olur."

"Bunun aşırı çabalamakla ilgisi de yok. Geriye dönüp baktığımda, muhtemelen o tura ihtiyacımız yoktu. Bu bir gerçek. Bu gözden geçireceğimiz bir şey. Fakat bu koşullar herkesi etkileyebilir; ne yazık ki üst üste iki kez ben yakalandım."

"Fakat işleri tersine çevirmekte kararlıyım. Bu zor anlardan sonra medyanın karşısına çıkmak tabii ki oldukça zor. Fakat geri döndüğümüzde her şey daha da güzel olacak."

Marshals with the damaged car of Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Marshals with the damaged car of Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bunun tekrar olması acı verici. Ancak bunu tersine çevirmekte kararlıyım çünkü dün gerçekten iyi bir gün geçirdiğimize inanıyorum, çok umut verici bir gündü, bu yüzden yarış temposunda  çok iyi bilgilere sahip olduğumuzu düşünüyorum."

"Umarım yarın gerçekten iyi bir tempo yakalayabilir ve puanlar alabiliriz."

Geleceği hakkında endişeli olup olmadığı sorusuna Perez, "Hayır, daha önce de söylediğim gibi, hiçbir şey değişmedi. Endişeli değilim. İşleri tersine çevirmeye ve performansıma odaklanmaya kararlıyım."

"Gerçekten ilerleme kaydediyoruz. Dün muhtemelen sezonun en iyi Cuma günüydü, yani tünelin ucunda ışık var. Fakat bunu geride bırakmamız gerekiyor ve umarım o gün yarın olur."

"Sadece temiz bir hafta sonuna, temiz koşullara ihtiyacım var." cevabını verdi.

Yeterli yedek parça olup olmadığı sorusuna Perez, "Evet, yarın için gerekli her şeye sahip olduğumuzu düşünüyoruz." cevabını verdi.

Perez bu hafta sonu eski paketle yarışıyordu.

Bunu Spa'da almayı bekleyip beklemediği sorusuna Meksikalı sürücü, "Sanırım bu paketi daha çok yüksek yere basma gücü gerektiren pistlerde kullanacağız, bu yüzden Spa'da kullanacağımızı sanmıyorum." cevabını verdi.

Perez, takımı hayal kırıklığına uğrattığı için üzgün.

"Söyleyecek pek bir şey yok. Yani, takımımı hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm. Takımınızı hayal kırıklığına uğrattığınızda bir sürücü olarak çok acı çekiyorsunuz ama pes etmeyeceğim."

"Durumu tersine çevirmek için gerçekten elimden gelenin en iyisini yapacağım ve takımlar şampiyonası için mümkün olduğunca zorlayacağım.

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