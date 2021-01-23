Perez: "Tüm kariyerim boyunca bu fırsatı bekliyordum"

Sergio Perez, geçtiğimiz günlerde Red Bull fabrikasına gitti ve yeni takımıyla ilk gününü geçirdi.

Sonrasında Red Bull'un sorunlarını yanıtladı.

RED BULL'DAN TELEFON ALDIĞINDA NE HİSSETTİN?

SP: Harika hissettirdi! Tüm kariyerim boyunca üst düzey bir ekipte olmak için bir fırsat bekliyordum. Ve sonunda geldi... bence benim için de doğru zamandı. Çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Ekibi ileri taşımak adına Max ve tüm mühendislerle birlikte çalışmak... Bu kendim için de bir meydan okuma, takımla olmak için sabırsızlanıyorum. Ailem de çok mutlu. Bu yeni proje için çok hevesliler ve bana tam destek veriyorlar. Onları çok mutlu etmeyi ve Red Bull aracını zirveye taşımayı dört gözle bekliyorum.

RED BULL TAKIMI'YLA İLGİLİ İLK İZLENİMLERİN NELER?

SP: Red Bull ailesinin bir parçası olmak siz de tahmin edersiniz ki harika! Buraya geldiğinizde sahip oldukları altyapı, ekip ve gelişimleriyle ne kadar başarılı olduklarını hemen anlıyorsunuz. Burada çok yetenekli insanlar var, bu yüzden çalıştığım diğer takımlardan çok farklı. Organizasyon muazzam; insanlar ve burada gördüğünüz kaynaklar gerçekten çok etkileyici. Bu grupla yola devam etmek için bu yüzden bu kadar sabırsızlanıyorum.

İLK GALİBİYETİNİZE KARİYERİNİZDEKİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLARAK MI BAKTINIZ?

SP: Bence kesinlikle bir payı var ama ben on yıldır bu sporun içindeyim. Yani insanlar ne yapabileceğimi biliyorlar ve bu belli ki yeni bir meydan okuma, yeni bir fırsatla karşı karşıyayım. Bu yüzden bu, bir sonraki adıma geçebileceğimi kendime kanıtlama fırsatı veriyor. Şimdi elimde bir makine var gibi düşünüyorum ve onu çalıştırabildiğimden emin olmalıyım. Kesinlikle yardımcı olduğunu düşünüyorum ama asıl olan yıllar boyunca gösterdiğim tutarlılıktı. Geçen yıl daha iyi yapabileceğim şeyler vardı ama F1'deki tek bir yarış hayatınızı değiştirmiyor. Bir yarış çok zor olabilir ama kesinlikle yardımcı olur.

2020 SİZİ GÜÇLENDİRDİ Mİ?

SP: Kesinlikle çok zor bir yıl geçirdiğimi söylemeliyim. Koronavirüse yakalanan ilk sürücüydüm, biliyorsunuz şimdi bu biraz daha normalleşti. Fakat o zamanlar virüsü kaptığın için sanki dünyadaki en aptal adam sensin gibi bir şey vardı. Bunun üstesinden gelmek benim için çok zordu. Kariyerim için de çok kritik bir dönemdi çünkü kontrat meselesi vardı. Sonunda takımdaki koltuğu kaybettim ama sonuç iyi oldu. Asla bilemiyorsun, ne olacağını asla bilemedim. Bununla birlikte oldukça rahatladım ve zaten 'muazzam bir kariyerim oldu ki' diye düşündüm. Kendimden memnunum. Sadece kendimi tüm hafta sonu boyunca verip ne olacağını görmem gerekiyor. Red Bull bir fırsat olarak ortaya çıktığında hem iyi hem de kötü gözüken tarafları vardı ama en sonunda işe yaradı. Bence bu fırsatlar hayatınızda sadece bir kez ayağınıza geliyor; bunu biliyorum ve bu yüzden bir işe yaramaya hazırım.

KIRMIZI BOĞA SÜRÜCÜSÜ OLMAK NASIL HİSSETTİRİYOR?

SP: Dürüst olmak gerekirse burada olduğuma hala inanmıyorum. Red Bull markasını üstüme iliştirdiğimde bu 'wow' gibi bir şeydi. Bunu asla bir seçenek olarak düşünmemiştim çünkü genç değilseniz, bilirsiniz, Red Bull'un bir parçası olmanız kritiktir ama hayattaki şeyler, hayalini kurduğunuz yerlerde sona erer. Bu bir hayalin gerçekleşmesi... Yani Red Bull ailesinin bir parçası olmak harika. Bu markayı çok seviyorum ve yaptıkları şeylere hayranlık duyuyorum. Spora verdikleri destek de öyle... Çok başarılı bir başlangıç ​​yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum ama bundan daha fazlasını yani çok başarılı bir sezon geçirmeyi umuyorum."

HONDA'YLA İLGİLİ HİSLERİN NASIL?

SP: Honda'yla ve tüm mühendisleriyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu son sezon için yarattıkları gücün farkındayım, kesinlikle tüm Red Bull Ailesi'nin zirvede olmasını istiyoruz ve umarım size bu şampiyonluğu verebiliriz. Bunun için her şeyi vereceğiz, haydi birlikte çalışalım ve harika bir sezon geçirelim!