Perez: "Tsunoda olmasaydı en az üçüncü olabilirdim"

Red Bull pilotu Sergio Perez, sıralama turlarının son bölümünde, iki Mercedes pilotu ve takım arkadaşı Max Verstappen'in ardında dördüncü sıradaydı.

Son turunda oldukça iyi bir tempo yakalayan Meksikalı pilot, daha sonra Yuki Tsunoda ile karşılaştı ve kirli havayla birlikte aracının kontrolünü kaybedip pist dışına çıktı. Bundan ötürü de yarışa dördüncü başlayacak.

Perez şöyle konuştu: "Bence bugün düşük performans sergiledik. Araç hiçbir zaman üçüncü antrenmanla aynı seviyede olmadı. Sanırım üçüncü seansa kıyasla bir adım geri gittik. Bu, tabii ki üzüntü verici bir durum ama yarın önümüzde hâlâ uzun bir yarış olacak ve her şey yaşanabilir."

"Elimizden geleni yapacağız. Bugün olanlar da üzüntü verici çünkü üçüncülük mümkündü. Yuki ile olan şey bana kesinlikle üçüncü sıraya, hatta daha fazlasına mâl oldu. Gerçekten çok iyi bir turdaydım ve Yuki bana çok fazla zaman kaybettirdi."

"Tabii ki sinirlendim, sonuçta bu üçüncü bölüm ve orada olmaması gerekiyordu. Fakat olan şey bu. Ayrıca Mercedes üçüncü bölümde çok güçlüydü ve onlardan biraz daha düşük bir performans sergilediğimizi hissettim. Ne yaptıklarına dair hiçbir fikrim yok ama gerçekten hızlı görünüyorlar."

"Yine de eğer başlangıçta iyi bir kalkış yapabilirsek durumu telafi edebiliriz. Bu yüzden yarın iyi kalkmak ve öne atılmak önemli olacak." dedi.

Arka kanat problemleri sorulduğunda Perez, "Bilmiyorum. Sanırım arka kanadı değiştirmemiz gerekti ve bu da aracın davranışını değiştirdi. Başka bir şey olup olmadığını takımla görüşmek lazım. Bu, benim de aklımda olan bir şey ama yapabileceğim bir şey yok. Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Neler olduğuna bakacağız." dedi.

Verstappen'in sadece birkaç ondalık gerisinde kalmasından memnun olup olmadığı sorulduğunda ise Perez, "Yani, bundan memnunum. Çünkü daha iyisini yapmam mümkündü. Eğer Yuki olmasaydı ve işler yolunda gitseydi, daha da ileride olabilirim. Maalesef durum bu. Genel olarak bugün bir takım olarak düşük performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Mercedes'in sıralama turlarında önemli bir adım attığı da ortada."

"Önden başlayan Mercedes sürücülerine baskı yapmak için sıralama turlarında neler olduğunu analiz etmemiz ve yarınki yarışa en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Bence iyi bir başlangıç yapmak, start pozisyonundan daha önemli olacak."

"Önümüzde uzun bir yarış olacak ve iyimserim. Taraftarların bundan keyif alacağını düşünüyorum." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images