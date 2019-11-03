Perez tamamen yarışa odaklandı

Sergio Perez, cuma günü tartıyı kaçırmasının ardından yarışa pit yolundan başlama cezası aldı ve takım, cumartesi günü öncesinde yeni bir güç ünitesine geçti.

Şimdi Perez, yarışa pit yolundan başlayacak ve tamamen yarış ayarları yapmış gibi görünüyor.

Meksikalı sürücü, "Cuma günü tartıyı kaçırdığım için yarışa pit yolundan başlamalıyım. Bu talihsiz bir durum fakat güçlü bir yarış çıkarmakta kararlıyım. Aracı tamamen yarış için ayarladık ve umarım karşılığını alırız. Ayrıca yeni bir güç ünitem var, saldıracağım ve sıkı şekilde savaşacağım. Bakalım neler olacak."

"Tamamen yarış ayarı yaptık ve umarım bu bize bir avantaj getirir. Austin'de geçiş yapmak çok zor, ama birkaç yerde geçiş yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Pit yolundan başladığım için ilk virajda diğerleriyle mücadele edemeyeceğim, ama belki de tur boyunca bazı ilginç savaşlar verebilirim." dedi.

Perez'in yokluğunda Lance Stroll seansı 14. bitirdi.

“İlk turumda iyiydim ancak ikincisinde ilk virajda lastikleri kilitledim ve hızlı bir tur atamadım. Yazık oldu. İlk 10'a girmeye istiyordum, ancak bu bazen limitleri zorladığınızda böyle olabiliyor."

"Gridin ortasında çok sıkı bir mücadele var, bu nedenle küçük bir hata bile başlangıçta birkaç pozisyon kaybına neden olabilir. Şimdi tamamen yarışa odaklanıyorum. Umarım başlangıçta birkaç pozisyon kazanır ve puan alabilirim. Amacım bu olacak."