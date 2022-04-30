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Formula 1 Haberler

Perez, takvim büyümeye devam ettiği takdirde emekli olmayı düşünüyor

Sergio Perez, Formula 1 takviminin gelecekte aynı şekilde büyümeye devam etmesi halinde spordan ayrılmayı düşündüğünü söyledi.

Bjorn Smit
Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Perez, takvim büyümeye devam ettiği takdirde emekli olmayı düşünüyor
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Formula 1 takvimi bir zamanlar 14 ila 17 yarıştan oluşuyordu ve bu durum uzun süre boyunca böyle kaldı. 2004 ve 2005 yıllarında bu sayı sırasıyla 18 ve 19 yarışı buldu.

2009'da yarış sayısı  tekrar 17'ye düşerken, o günden bu yana sürekli olarak arttı ve 2012'de ilk kez 20 yarışı buldu. 2016'da 21 yarışa ev sahipliği yapan F1, geçen yıl 22 yarış düzenledi ve bu yıl 23 yarışla bir başka rekor daha kıracak.

Liberty Media'ya satılmasının ardından Formula 1, sosyal medyadaki başarısı ve Netflix Drive to Survive'ın etkisiyle popülaritesini iyiden iyiye artırdı. Genişleyen F1 takviminin de gösterdiği üzere pistlerin yarışlara olan ilgisi epey fazla.

Sergio Perez, The Athletic ile yaptığı son röportajında, bu konuya değindi ve eğer takvim büyümeye devam ederse emekli olacağını aktardı.

Perez, “Sporun büyümesi konusunda çok iyimserim. Dünyanın neresine gidersek gidelim bunu görüyorum."

"Caddelerde hissedebiliyorsunuz, insanlar artık sizi daha sık tanıyor, insanlar spora çok daha fazla dahil oluyor. Yani çok fazla talep var."

"Öte yandan bundan daha fazla yarış yapmak, en azından benim için imkansız bir durum. Şu anda çok fazla yarış olduğu için kendinizi tamamen buna adamanız gerekiyor."

"Her yarış öncesinde simülatör seanslarımız ve çeşitli etkinliklerimiz oluyor."

"Sonunda kendimize ve ailelerimize gerçekten yeterince zaman ayıramıyoruz. İki küçük çocuğum var ve üçüncüsü yolda."

"Takvim daha da büyürse kesinlikle burada olmayacağım." dedi.

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