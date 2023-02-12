Perez: "Takımın çıkarları her şeyin önünde gelir fakat hedefim belli"

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Sergio Perez, 2022 sezonunda şampiyona üçüncüsü olmayı başardı ancak yılın genelinde Max Verstappen'den daha yavaştı.

Bu yıl gelişimin anahtarının ne olacağı sorusuna yanıt veren Perez, "Bence bu daha çok tutarlılıkla ilgili."

"Geçen seneyi düşünürsek, sezon başında onunla [Verstappen] benzer tempoda gidebiliyordum. Fakat sezon ortasında çok zor bir dönem geçirdim."

"Bu yüzden benim için sezonun en önemli yönü bu olacak yani tutarlılık yakalamam gerekecek."

"Ayrıca geçen yıl birkaç yarışta ayarlarda yanlış yöne gittik. Bu yüzden zorlu bir dönemi geçirdik ve bu da bizi gerçekten mücadelenin dışına itti."

"Dolayısıyla bu açıdan hep mücadelede olmak ve her hafta sonu galibiyet için mücadele edebilmek çok önemli."

"Şampiyonluk için mücadele etmek istiyorsanız, hep orada olmalısınız. Bu çok uzun bir yıl olacak, 24 yarış var ve her yarışı birer birer ele almak çok önemli." dedi.

Perez, takımın çıkarlarının her şeyden önce geldiğinin de farkında.

"Aracın potansiyelini tam olarak kullanmaya çalışacağım. İstediğimiz sonuçlara ulaşmak için hedeflediğimiz şey bu."

"Elbette bunu yaparken, her iki sürücü de şampiyonluğu kazanmak istese de, bir takım olarak birlikte hareket etmeliyiz."

Giselle Zarur, Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, Jim Farley, CEO of Ford, Red Bull Racing Team Principal Christian Horner, Marty Smith and Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Doğru uzlaşmayı bulmalıyız, ancak takımın çıkarları her zaman önce gelir."

"Çok güçlü rakiplerimiz olduğu için birbirimizle olan etkileşimimizin iyi olması gerekiyor."

"Hedeflerimiz açık: Bu yıl iyi bir araca sahip olmayı umuyoruz ve onun tüm potansiyelini kullanmak istiyoruz."

"Ne kadar iyi olacağını sadece rakiplerimizle kıyasladığımız vakit göreceğiz. Bunu henüz söyleyemeyiz çünkü elimizde bir kıyas noktası yok."

"Fakat elimizden gelenin en iyisini yapıp, aracın hızlı olmasını ve galibiyetler için mücadele etmeyi umacağız."

"Güç dengesini ise Bahreyn'de piste çıktığımız vakit göreceğiz

Perez, üzerindeki sorumluluğun ise farkında.

"Takım olarak mümkün olan en iyi sonucu almak istiyoruz. Bu sadece benim için değil, takım için de önemli."

"Fabrikada bizim için her şeyini ortaya koyan çok sayıda insan var, bu yüzden biz de bunun karşılığını vermeliyiz."

"Bir sonraki adımı atabilmek için yanımdaki mühendislerle çok sıkı çalışıyorum."