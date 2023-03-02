Perez: "Takımdan destek alamazsam ben de destek vermeyeceğim"

Haberi dinle

Red Bull'daki üçüncü sezonuna girmeye hazırlanan Perez, özellikle ilk sezonunda takım arkadaşı Verstappen'e ciddi anlamda yardımcı oldu.

Türkiye ve Abu Dhabi gibi yarışlarda Lewis Hamilton'a ciddi zaman ve puan kaybettiren Meksikalı pilot, geçen yıl ise bir noktadan sonra şampiyona ikinciliği için sezonu domine eden Verstappen'in yardımına ihtiyaç duydu.

Verstappen ise Sao Paulo GP'sinde görülebileceği üzere yardım etmeye pek istekli değildi.

Interlagos'taki mücadele esnasında kendisine yer veren Perez'e yerini geri vermeyen Verstappen, yarıştan sonra takım radyosundan "Bir daha benden böyle bir şey istemeyin. Bunun için nedenlerim var ve arkasında duruyorum." diyerek bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Takım arkadaşına "gerçek yüzünü gösterdi" şeklinde bir cevap veren Perez ise sonrasında geri adım attı, ancak bir şeylerin yanlış gittiği ortadaydı.

Sezon başlamadan takım içi dengeler hakkında konuşan Perez, bu sezon işlerin farklı gitmesini beklediğini açık bir şekilde belirtti.

Fox Sports Mexico'ya konuşan Perez, "Takım halinde çalışabilmek her zaman oldukça önemli, dolayısıyla bu yıl destek alamadığımı gördüğüm takdirde ben de destek vermeyeceğim."

"Oldukça önemli bir faktörü atlamamamız gerek: bu yıl epey sıkı bir sezonla karşı karşıyayız, altı araç şampiyonluk mücadelesi verebilir. Dolayısıyla birçok yarışta işbirliği yapmamız kesinlikle önemli."

"Şüphesiz bu yıl birçok şeyi belirleyecek, ne kadar iyi olduğumu, spora ne kadar devam etmek istediğimi vesaire. Benim için önemli bir yıl."

"Erken kalkmak, her gün antrenman yapmak, tüm yıl boyunca yediklerinize dikkat etmek, spora vermeniz gereken her şeyi vermek için yüzde 100 arzunuz yoksa, yüzde 100 enerjiye sahip değilseniz, 90 yaşına kadar devam etmeniz için bir sebep yok."