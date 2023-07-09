Perez: "Takımdakiler potansiyelimi biliyor ve beni destekliyorlar"
Sergio Perez, takımdaki koltuğunun tehlikede olduğu iddialarını yalanladı ve özellikle Christian Horner ve Helmut Marko'nun kendisini desteklediğini belirtti.
Perez, Britanya Grand Prix'si sıralama turlarının ardından son beş yarıştır Q3'e kalamamış oldu.
Red Bull pilotu 15. sıradan başladığı yarışı 6. bitirerek iyi bir yükseliş yaşasa da performansı takım arkadaşınkinden çok uzaktı.
Günün ardından Perez, "Bugün harika bir start aldım ama sonra ilk turda Ocon tarafından pist dışına itildim ve pozisyon kazanmak yerine kaybettim. Bu da toparlanmamı zorlaştırdı. İlk turda lastiklerimi çok iyi kullandım ancak güvenlik aracından üç tur önce pite girmiş olduk ve bu iyi olmadı. Ama sonuçta her şeyimizi verdik ve elimizden geleni yaptık." dedi.
Cumartesi günleri performans anlamında yetersiz kalmasının sebebi sorulduğunda Perez, "Bence bu sadece detay miktarı. Bu yüzden pek endişeli değilim. Son birkaç yarışta, özellikle de Cumartesi günü düşük yakıtla çalışırken araca karşı biraz daha hassas hale geldim. Bu, yarından itibaren simülatörde bir ekiple birlikte çalışacağım bir şey."
"Olumlu olan şey, puanların verildiği Pazar günleri tempomuzun olması."
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"Günün sonunda sadece Abu Dabi'de nerede bitirdiğimiz önemli, yani önümüzde uzun bir sezon var ve her şeyi tekrar rayına oturtabileceğime inancım tam."
Meksikalı pilotun sıralama turlarındaki başarısızlığı Red Bull'daki koltuğunun tehlikede olduğuna dair söylentilere yol açıyor. Böylesi bir durum söz konusu olursa Perez'in koltuğu için en uygun adayın Daniel Ricciardo olduğu düşünülüyor.
Bu konuda Perez, şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, bunu daha az umursayamazdım. Formula 1'de 13 yıl geçirdim ve her şeyi gördüm. Bunların hiçbiri için endişelenmiyorum, tamamen sezonumu pistte geçirmeye ve bundan keyif almaya odaklanmış durumdayım."
"Bu konuda Helmut ve Christian'dan tam destek alıyorum. Tüm takım beni destekliyor, neler yapabileceğimi ve potansiyelimi biliyorlar."
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