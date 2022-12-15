Perez, takımdaki herkese teşekkür amaçlı bir şişe tekila gönderdi
Sergio Perez, tüm Red Bull çalışanlarına teşekkür amaçlı bir şişe tekila gönderdi, bu, toplam 1.400 şişe tekila anlamına geliyor!
Red Bull'da ikinci sezonunu tamamlayan Perez, geçen sezon pilotlar şampiyonasının, bu sezon ise takımlar şampiyonasının kazanılmasında büyük rol oynadı.
Takımla iki sezon daha sözleşmesi bulunan Meksikalı pilot, Red Bull için dominant geçen ve kendisinin de iki galibiyetle kapattığı 2022 sezonu için takıma farklı bir yolla teşekkür etmeyi seçti: tüm çalışanlara bir şişe Meksika yapımı tekila göndermek!
Patron marka tekila şişelerinin her birinin üstünde Perez'in bizzat yazdığı notlar bulunmaktaydı.
Yazdığı notlarda Perez, "Bu sezonki tüm sıkı çalışmanız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Red Bull ailesinin bir parçası olduğum için çok gururluyum. Hepinize harika bir tatil diliyorum."
"Lütfen ekte bulunan dünyanın bir numaralı süper premium tekilası Patron tekilanın tadını çıkarın."
"Gelecek sezon için sabırsızlanıyorum. Şerefe!" ifadelerini kullandı.
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