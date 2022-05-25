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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Perez: "Takım olarak güçlü bir momentum yakaladık"

Red Bull pilotu Sergio Perez, takımın şu anda çok iyi bir momentum yakaladığını ve bunu sürdürmek istediklerini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Perez: "Takım olarak güçlü bir momentum yakaladık"
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Red Bull bu yıl gerçekleştirilen altı yarıştan dördünü kazanan taraftı ve Meksikalı pilot bu süreçte üç kez podyuma çıktı.

Üç kez ikinci olan Perez, henüz yarış kazanamasa da tutarlı bir performans sergilemeyi sürdürüyor.

Sıradaki yarış Monako'da olacak ve Perez, bu yarış öncesinde takımın yakaladığı momentuma dikkat çekti.

Perez şöyle dedi: "Monako sezonun en güzel hafta sonlarından birisidir."

"Sıralama turları çok yoğun geçebilir çünkü hafta sonu elde edeceğiniz sonuç %99 ihtimalle cumartesi günü belli oluyor."

"Monako'da hata yapamazsınız çünkü eğer yaparsanız, size çok pahalıya patlar ve bu durum hoşuma gidiyor."

"Burada katıldığım ilk sıralama turlarında, tünel çıkışınca aracın kontrolünü kaybettiğimde büyük bir kaza yapmıştım. Muhtemelen Formula 1 kariyerimin en kötüsüydü ama yine de orayı ve pisti seviyorum."

"Monako'da bir yıl önce kazandığınız deneyim hiçbir anlam ifade etmez çünkü bu pist her zaman kendi içerisinde şekillenir. Bence bu Grand Prix'ye eşlik eden atmosfer ve yarışın geçmişi, onu daha da özel kılıyor."

"Takımımız son haftalarda büyük bir momentum yakaladı ve şimdi zorlamaya devam etmemiz gerekiyor. Aracın Monako'daki pistte nasıl performans gösterdiğini bir an önce görmek ve her şeyimi vermek istiyorum."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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