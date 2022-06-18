Perez: "Takım için üzgünüm"

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Meksikalı sürücü, cumartesi günkü sıralama turlarının ilk bölümünde epey zorlanmış ve son turuyla ikinci bölüme kalmıştı.

İkinci bölümde geçiş lastiğiyle piste çıkan isimlerden birisi olan Perez, frenlemede kızakladı ve bariyerlere çarptı. Seansa devam edemeyen Perez, yarışa 13. sıradan başlayacak.

Seansın ardından konuşan Perez, bir hata yaptığını kabul etti ve takım için üzgün olduğunu dile getirdi.

Perez şöyle dedi: "Tüm takımdan özür dilerim. Bugün çok daha iyi pozisyonlar için mücadele edebilecek bir araca sahiptik. Bu yüzden yazık oldu ve takım için çok üzgünüm."

"Bir hata yaptım ve ve araç kayarak duvara çarptı. Yine de artık yarını düşünmeliyim. Yarış için hazırlanmalı ve puan almak için mümkün olduğunca yükselmeye çalışmalıyım."

"Yarın gerilerden gelerek atağa kalkacağım ve hasarı mümkün olan en düşük seviyeye indirmeye çalışacağım. Nerede bitirebileceğimizi göreceğiz."

Red Bull takım patronu Christian Horner, Perez'in aslında seansa devam edebileceğini ancak aracın bariyerlere sıkıştığını söyledi.

Horner, seansın ardından şunları söyledi: "Geri vitese geçmeyi başardı fakat aracın burun kısmı bariyere sıkışmıştı ve onun gitmesine izin vermedi."

"Bu, geçiş yapabileceğiniz bir pist. Bunu geçmişteki yarışların çoğunda gördük. O yüzden yükselebilir."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images