Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Sainz: "Yarın Max ile iyi bir mücadele vereceğiz" Sonraki / Hamilton: "Dördüncülük harika hissettiriyor"
Formula 1 / Kanada GP Haberler

Perez: "Takım için üzgünüm"

Red Bull pilotu Sergio Perez, sıralama turlarında yaptığı hatanın ardından takım için üzgün olduğunu söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Perez: "Takım için üzgünüm"
Haberi dinle

Meksikalı sürücü, cumartesi günkü sıralama turlarının ilk bölümünde epey zorlanmış ve son turuyla ikinci bölüme kalmıştı.

İkinci bölümde geçiş lastiğiyle piste çıkan isimlerden birisi olan Perez, frenlemede kızakladı ve bariyerlere çarptı. Seansa devam edemeyen Perez, yarışa 13. sıradan başlayacak.

Seansın ardından konuşan Perez, bir hata yaptığını kabul etti ve takım için üzgün olduğunu dile getirdi.

Perez şöyle dedi: "Tüm takımdan özür dilerim. Bugün çok daha iyi pozisyonlar için mücadele edebilecek bir araca sahiptik. Bu yüzden yazık oldu ve takım için çok üzgünüm."

"Bir hata yaptım ve ve araç kayarak duvara çarptı. Yine de artık yarını düşünmeliyim. Yarış için hazırlanmalı ve puan almak için mümkün olduğunca yükselmeye çalışmalıyım."

"Yarın gerilerden gelerek atağa kalkacağım ve hasarı mümkün olan en düşük seviyeye indirmeye çalışacağım. Nerede bitirebileceğimizi göreceğiz."

Red Bull takım patronu Christian Horner, Perez'in aslında seansa devam edebileceğini ancak aracın bariyerlere sıkıştığını söyledi.

Horner, seansın ardından şunları söyledi: "Geri vitese geçmeyi başardı fakat aracın burun kısmı bariyere sıkışmıştı ve onun gitmesine izin vermedi."

"Bu, geçiş yapabileceğiniz bir pist. Bunu geçmişteki yarışların çoğunda gördük. O yüzden yükselebilir."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Sainz: "Yarın Max ile iyi bir mücadele vereceğiz"
Önceki haber

Sainz: "Yarın Max ile iyi bir mücadele vereceğiz"
Sonraki haber

Hamilton: "Dördüncülük harika hissettiriyor"

Hamilton: "Dördüncülük harika hissettiriyor"
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Alonso: "Bizim için inanılmaz bir hafta sonu oluyor" Kanada GP
Formula 1

Alonso: "Bizim için inanılmaz bir hafta sonu oluyor"

Kanada GP: Verstappen rahat şekilde pole pozisyonunda, Alonso ikinci! Kanada GP
Formula 1

Kanada GP: Verstappen rahat şekilde pole pozisyonunda, Alonso ikinci!

Canlı Anlatım: Kanada GP Sıralama Turları Kanada GP
Formula 1

Canlı Anlatım: Kanada GP Sıralama Turları

Son Haberler

Russell: "Kuru zemin lastiğiyle risk aldığım için pişman değilim"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Kuru zemin lastiğiyle risk aldığım için pişman değilim"

Leclerc: "Kolay bir yarış olmayacak ama her şeyimi vereceğim"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Kolay bir yarış olmayacak ama her şeyimi vereceğim"

Hamilton: "Dördüncülük harika hissettiriyor"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Dördüncülük harika hissettiriyor"

Perez: "Takım için üzgünüm"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Takım için üzgünüm"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.