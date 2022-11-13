Perez, takım emrine uymayan Verstappen'e tepkili: "Gerçekte kim olduğunu gösterdi"

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Verstappen, son güvenlik aracı periyodunun ardından Perez'i geçmiş ve altıncı sıraya yükselmişti. Takım, Verstappen'den Fernando Alonso'yu ve daha da önemlisi Charles Leclerc'i de geçerek Monakolu pilottan puan almasını istemişti.

Çünkü Leclerc, Perez ile şampiyonada 2. sıra için mücadele ediyor ve Perez'i geçen Verstappen'in, Leclerc'i de geçmesi önemli olacaktı. Bu esnada Perez'in yarış mühendisi Hugh Bird, "Verstappen, Alonso'yu geçemezse sırasını geri verecek." demişti.

Hollandalı pilot, kalan turlarda ne Alonso'yu ne de Leclerc'i geçemedi ve son tura gelindiğinde, Verstappen'in yarış mühendisi Gianpiero Lambiase, Verstappen'e birkaç kez Perez'e yol vermesi gerektiğini söyledi. Böylelikle Perez, 4. sıradaki Leclerc'e karşı alacağı hasarı azaltabilecekti.

Ancak Verstappen bu takım emrini dinlemedi ve çizgiyi Alonso'nun 0.4 saniye arkasında geçti. Perez'in ise 4 saniye kadar önündeydi.

Böylelikle Leclerc 4., Perez ise 7. sırada finiş gördü ve Perez, şampiyonadaki 2. sıra mücadelesinde darbe almış oldu. Bu sonuçlarla birlikte Leclerc, Abu Dabi'deki son yarış öncesinde Perez'in 1 puan önünde 2. sırada yer alıyor.

Verstappen'in Perez'e yol vermemesinin ardından ise takım içinde gerginlik arttı. İşte Verstappen ve Perez'in radyo konuşmaları:

VERSTAPPEN

Lambiase: "Max, lütfen Checo'ya yol ver."

*Max yol vermedi ve yarış bitti*

Lambiase: "Max, ne oldu?"

Verstappen: "Size son seferde de bunu söyledim, benden bir daha bunu istemeyin. Tamam mı, bu konuda açık mıyız? Size bu konudaki nedenlerimi verdim ve bunun arkasında duruyorum."

PEREZ

Perez: “Bunun için sağ olun çocuklar, teşekkürler."

Horner: "Bunun için üzgünüm Checo."

Bird: "Her şeyi yarış sonrasında konuşacağız."

Perez: "Gerçekte kim olduğunu gösterdi."

İkili arasındaki gerginliğin ilk olarak Monako GP'deki sıralama turlarında başladığı öne sürülüyor. Monako'daki sıralama turlarında Perez son turunda kaza yapmış ve Verstappen'in pole için mücadele etmesini engellemişti.

Tom Coronel'e göre Perez, sıralama turlarındaki o kazayı kasıtlı olarak yapmış ve kazayı kasıtlı olarak yaptığını Horner ve Marko ile paylaşmış. Max Verstappen de o olayı unutmamış. Perez Monako'daki o yarışı kazanmış, Verstappen ise üçüncü olabilmişti.

Sergio Perez, Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images