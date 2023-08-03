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Perez: "Szafnauer'e daha fazla zaman vermelilerdi"

Sergio Perez, Alpine ve Otmar Szafnauer'in Belçika GP'sinde yollarını ayırdığını duyunca çok şaşırdı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1, Sergio Perez, Red Bull Racing

Szafnauer ve Perez Racing Point'te birlikte çalışmışlardı. Ardından Perez Red Bull'a, Szafnauer de Alpine'e geçti. Ancak 2023 Spa hafta sonunda Szafnauer'in Alpine ile yollarını ayırdığı açıklandı.

Perez, Szafnauer'in fikirlerini takıma uygulamak için daha fazla zamanı hak ettiğini düşünüyor.

Perez, Belçika GP'sinden sonra basına verdiği demeçte, "Evet, bu kadar kısa bir süre olduğu için oldukça şaşırdım." 

"Otmar'ın harika olduğunu düşünüyorum, o pozisyondaki herhangi bir kişiye zaman vermeniz gerekir. Bence Otmar'ın potansiyelini gerçekten göstermesi için yeterli zamanı yoktu, ki bunun çok büyük bir şey olduğunu biliyorum çünkü çok sınırlı bütçelerle ve o kadar da sınırlı olmayan bütçelerle başka takımlarda neler yaptığını gördüm."

"Bu yüzden onu göndermelerinin çok üzücü olduğunu düşünüyorum. Bu göreve kim gelirse gelsin uygun zamana sahip olması gerektiğini düşünüyorum çünkü Formula 1'de tüm bu işler çok büyük zaman alıyor."

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Alfa Romeo, 2024'te pilot kadrosunu değiştirmek istemiyor

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