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Formula 1 Japonya GP

Perez: "Suzuka'da hızlıysak, diğer her yerde güçlü olabiliriz"

Red Bull pilotu Sergio Perez, Suzuka'da güçlü bir hafta sonu geçirmelerinden çok memnun.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. sıra ve Sergio Perez, Red Bull Racing, 2. sıra, podyumdan kupalarıyla ayrıldılar

Andy Hone / Motorsport Images

Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, geçen hafta Suzuka'da iyi bir performans sergileyerek bu yıl üçüncü kez ikinci oldu.

Hafta sonu boyunca çok güçlü olan Red Bull, bu yıl üçüncü kez duble yapmayı başardı ve sezonu zirvede bitireceklerinin sinyallerini verdi.

Sonuçtan memnun olup olmadığı sorusuna Perez, "Evet." 

"Pazar günü her şey yolunda gitti; yarışa da iyi başladım. Ne yazık ki sıcaklık artışı dengeyi değiştirdi, İlk stintte biraz zorlandık, Lando'nun erken pite girmesi de yarışımızı biraz tehlikeye attı."

"Ikinci stint daha iyiydi fakat trafiği geçmek zorunda kaldık ve bu da işlerimizi çok daha zorlaştırdı."

"Yine pozitif olan ve ilerleme kaydettiğimiz şey, sorunlar yaşadığımızda bunları yarış sırasında çözebiliyor olmamız, ki geçen yıl eksikliğini hissettiğimiz şeylerden birisi buydu."

"İyi bir noktadayız ve çok iyi bir seviyede performans gösteriyoruz, sadece ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor."

"Kendime güvenim geri geliyor ve önümüzdeki yarışlarda bu momentumu korumak istiyorum."

"Suzuka'da bu kadar istikrarlı bir hafta sonu geçirmek, ileriye dönük olarak sadece olumlu olabilir." şeklinde cevapladı.

Çin sorulduğunda Perez, "Sırada çok sayıda hızlı ve orta hızlı bölümleriyle Suzuka'ya çok benzeyen Şanghay yarışı var."

"Suzuka'da hızlı olursak, diğer birçok pistte rekabetçi olabiliriz. Şanghay'daki pist de bize uygun." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. pozisyon ve Sergio Perez, Red Bull Racing, 2. pozisyon, takımlarıyla birlikte kutlama yapıyor

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. pozisyon ve Sergio Perez, Red Bull Racing, 2. pozisyon, takımlarıyla birlikte kutlama yapıyor

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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