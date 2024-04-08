Perez: "Suzuka'da hızlıysak, diğer her yerde güçlü olabiliriz"
Red Bull pilotu Sergio Perez, Suzuka'da güçlü bir hafta sonu geçirmelerinden çok memnun.
Andy Hone / Motorsport Images
Red Bull'un Meksikalı pilotu Sergio Perez, geçen hafta Suzuka'da iyi bir performans sergileyerek bu yıl üçüncü kez ikinci oldu.
Hafta sonu boyunca çok güçlü olan Red Bull, bu yıl üçüncü kez duble yapmayı başardı ve sezonu zirvede bitireceklerinin sinyallerini verdi.
Sonuçtan memnun olup olmadığı sorusuna Perez, "Evet."
"Pazar günü her şey yolunda gitti; yarışa da iyi başladım. Ne yazık ki sıcaklık artışı dengeyi değiştirdi, İlk stintte biraz zorlandık, Lando'nun erken pite girmesi de yarışımızı biraz tehlikeye attı."
"Ikinci stint daha iyiydi fakat trafiği geçmek zorunda kaldık ve bu da işlerimizi çok daha zorlaştırdı."
"Yine pozitif olan ve ilerleme kaydettiğimiz şey, sorunlar yaşadığımızda bunları yarış sırasında çözebiliyor olmamız, ki geçen yıl eksikliğini hissettiğimiz şeylerden birisi buydu."
"İyi bir noktadayız ve çok iyi bir seviyede performans gösteriyoruz, sadece ilerlemeye devam etmemiz gerekiyor."
"Kendime güvenim geri geliyor ve önümüzdeki yarışlarda bu momentumu korumak istiyorum."
"Suzuka'da bu kadar istikrarlı bir hafta sonu geçirmek, ileriye dönük olarak sadece olumlu olabilir." şeklinde cevapladı.
Çin sorulduğunda Perez, "Sırada çok sayıda hızlı ve orta hızlı bölümleriyle Suzuka'ya çok benzeyen Şanghay yarışı var."
"Suzuka'da hızlı olursak, diğer birçok pistte rekabetçi olabiliriz. Şanghay'daki pist de bize uygun." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. pozisyon ve Sergio Perez, Red Bull Racing, 2. pozisyon, takımlarıyla birlikte kutlama yapıyor
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Marko dubleye rağmen temkinli: "Ferrari hem hızlı hem de dayanıklı"
Russell: "Kirli hava kasklarda türbülans sorununa yol açıyor"
Emir Aşarı sezona şanssız başladı
İstanbul Park'ın yeni ihalesinin iptali için mahkemeye başvuruldu
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar