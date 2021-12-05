Perez: "Suudi Arabistan pisti, gereksiz şekilde tehlikeli"

Yeni Cidde Pisti, Lewis Hamilton'ın 253.984 km/s'lik pole pozisyonu turuyla birlikte, takvimdeki en hızlı cadde pisti oldu.

Fakat bariyerlerin piste yakın olması ve bazı apeks noktalarının kör olması, sürücüler birbirlerine yakın gittikleri anlarda bazı sorunlara yol açtı.

Şu anda pistte neredeyse hiç kaçış alanı yok. Ayrıca bariyerler piste çok yakın olduğu için, olası bir kazada, arkadan gelen sürücünün pistte kalan sürücüye çarpma riski var.

Perez, pistin çok eğlenceli olsa bile aynı zamanda çok tehlikeli olduğunu ve bunun sebebini bilmediğini söyledi.

Perez, "Burası çok güzel bir pist ama tehlikeli. Pek çok düzlük var ama aynı zamanda döndüğünüz vakit hiçbir şey görmediğiniz kör virajlar da var. Umarım oralarda hiçbir şey olmaz. Gerçekten sebepsiz yere çok tehlikeliler." dedi.

Perez, sıralama turlarındaki trafik sorunları nedeniyle riskin daha da arttığını, çünkü araçlar arasındaki hız farkının aşırı seviyelere çıktığını söyledi.

"Araç üstü görüntülerin bazılarına baktığınızda, bu oldukça korkutucu bir durum. Umarım her şey yolunda gider ve ciddi bir kaza görmeyiz."

"Pist sebepsiz yere biraz fazla dar ve riskli gibi hissediyorum. Çıktığımız hız seviyesi ve diğer bazı araçlarla aradaki hız farkı ile bunun biraz gereksiz olduğunu düşünüyorum."

"Fakat bu, muhtemelen hafta sonundan sonra konuşabileceğimiz bir şey olacak."

Sparks kick up from Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Perez, sürücülerin, pistin bazı kısımlarının değiştirilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu ve gelecek yıl buraya döndüklerinde, durumun aynı olmaması için tepkilerini belirtmeleri gerektiğini söyledi.

Perez, örneğin kıvrımlı düzlükler nedeniyle şüpheleri olduğunu söyledi.

"Sanırım güvenliğin öncelik olması gerektiği gerçeğini unutmamalıyız. Bunun hakkında diğer sürücülerle konuştum ve onlar da aynı şekilde hissediyorlar... Aracın içerisindeyiz ve gördüğümüz hız farklarıyla eğer bir şeyler yanlış giderse, gerçekten ters gidebilir..."

"Bu bir tür düzlük, gerçekten tam gaz gidiyorsun, hal böyleyken bunu böyle kıvrımlı yapmak için bir neden göremiyorum. Açıkçası biraz pistin karakterinden kaynaklanıyor... Fakat yarıştan sonra konuşmamız gereken bir şey olacak."