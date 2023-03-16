Perez, Suudi Arabistan GP'de zafer hedefliyor

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Sergio Perez, geçen yıl gerçekleştirilen Suudi Arabistan GP hafta sonunda, kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde etmişti.

Bu yıl Suudi Arabistan'a giderken Meksikalı pilot kendisine daha fazla güveniyor ve galibiyet almayı hedefliyor.

Perez, "Bahreyn'de yakaladığımız ivmeyi korumaya çalışacağız."

"Aracı daha hızlı hale getirme konusunda geliştirebileceğimiz pek çok alan var."

"İlk yarışta takım olarak analiz için çok fazla bilgi topladık ve arka planda çok çalıştık."

"Şimdi Bahreyn'den farklı olan Cidde'de nasıl bir performans göstereceğimizi görmek ilginç olacak."

"2022'de pole pozisyonunu kazandığım piste geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Geçen yıl güvenlik aracı çıktığı için şanssızdım."

"Umarım bu sefer kazanma sırası bende olur." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, on the podium Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images