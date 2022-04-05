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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Perez: "Şu noktada yeni kontratı düşünmüyorum"

Red Bull pilotu Sergio Perez, 2023 için kontratı bulunmasa da, bunu düşünmediğini ve sadece işini yapmaya odaklandığın belirtti.

Kemal Şengül
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Perez: "Şu noktada yeni kontratı düşünmüyorum"
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Meksikalı pilot, 2021 sezonu öncesince Avusturyalı takıma katılmıştı ve ilk yılında inişli çıkışlı bir performans sergilemesine rağmen 2022 koltuğunu kaptı.

Bu yıl geride kalan iki yarışta geçen yıla göre daha iyi görünen Perez, Suudi Arabistan'da pole pozisyonunu dahi aldı.

Fakat Red Bull'un elinde, son yıllarda çok iyi performans sergileyen Pierre Gasly de var ve Helmut Marko, eğer kontratı bittiğinde kendisine ana takımda yarışma teklifi yapamazlarsa, Gasly'nin programdan ayrılacağını ve bunu istemediklerini söyledi.

Bir bakıma seçim Perez ve Gasly arasında yapılacak. Bu da Perez'in üzerinde baskı yaratabilir.

Fakat Perez, şu anda odak noktasının bu olmadığını ve vakti geldiği zaman Red Bull ile görüşeceklerini dile getirdi.

Perez, "12 yıldır Formula 1'deyim. Bu sezona o kadar odaklandım ki bu konuyu düşünmedim bile."

"Bir noktada bu konuyu düşünmenin vakti gelecek ve o noktada iki tarafın da anlaşması pek uzun sürmeyecek."

"Fakat henüz dikkat etmediğim bir şey."  dedi.

Meksikalı sürücü, 2021 dünya şampiyonu Verstappen'le çok iyi anlaştıklarını söyledi.

"Max ve ben birbirimize insanların düşündüğünden daha fazla benziyoruz."

"Formula 1 her şey demek değil. Sporun dışında da hayatımız var ve bu yüzden birbirimize çok saygı duyuyoruz."

"Birlikte hep harika zamanlar geçirdik, ki bence takım için de önemli."

Pole man Sergio Perez, Red Bull Racing, celebrates on the grid

Pole man Sergio Perez, Red Bull Racing, celebrates on the grid

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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