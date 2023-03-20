Perez: "Şu anda aracı sürmekten keyif alıyorum"

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Meksikalı pilot, Suudi Arabistan'da bu yılki ilk pole pozisyonunu aldı ve galibiyete ulaşan isim olmayı başardı.

Güvenlik aracı nedeniyle yarışın 20. turu civarı farklar kapansa da Perez, arayı tekrar açarak bu yılki ilk zaferini almış oldu.

Yarışın ardından şöyle dedi: "Bence yarış genel olarak daha iyiydi. Fernando'yu geçtikten sonra kendi yarışımı çıkardım. Ancak güvenlik aracı çıktığında, geçen yıl yaşananlar aklıma geldi ve 'yine mi?' diye sordum.

"Neyse ki bu kez pit yapmamıştık. Sonrasında pit yaptık ve önümüzde tamamen yeni bir yarış vardı."

"Max çok erken bir noktada öne geldi ve sonlara doğru Max ile aramızdaki farkı korumaya çalıştık. Bunun için zorladık, aradaki farkı tutmaya çalıştık."

"Genel olarak keyif aldım. Hafta sonunun geneli eğlenceliydi. Birbirimizi çok zorladık. Bir noktada o 0.1 saniye daha hızlıydı, sonra ben daha hızlıydım, ardından o hızlıydı. Her şey çok yoğundu. Bir noktada ise bizden belirli bir tempoda gitmemiz söylendi. Ardından tempoyu korumam için zorlamam söylendi. Kısacası her şey biraz karışık."

Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, lifts his trophy Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bunun en iyi yarışım olup olmadığını söylemek zor. Yani yarış çok güçlüydü. Gerçekten güçlü bir yarış çıkardık ve durumu iyi idare ettik. Harika bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Takımla şu ana kadarki en iyi hafta sonum olup olmadığını ise bilmiyorum. Eminim Melbourne daha da iyi olacak."

Perez şu anda RB19'dan genel olarak memnun olduğunu söylüyor."

"Şu an araçtan çok memnunum. Sıralama turlarına kadar biraz zorlandım ama bence yarışta çok iyi bir araca sahip olmayı başardık."

"Sıralama turlarından daha iyiydik. Kısacası şu anda araçla kendimi çok daha rahat hissediyorum."

Dayanıklılık sorunlarından endişe edip etmediği sorulduğunda ise, "Dayanıklılık her zamanki gibi. Bunu bugün Aston Martin'de gördük. Bir noktada bizi de etkileyeceğiz ama tabii ki bunun üzerinde çalışmaya devam etmeliyiz. Elbette pek çok dayanıklılık endişesi var ama umarım yakın zamanda bizi etkilemezler." dedi.

Şampiyonluk savaşında Verstappen'le birebir kalmaktan endişe edip etmediği sorusuna Perez, "Durum böyleyse takım için harika bir haber olur çünkü çok ileride olduğumuz anlamına gelir. Burada iş bize düşer. Bu da harika bir konumda olduğumuz anlamına gelir." cevabını verdi.