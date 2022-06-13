Perez: "Stratejide iyi bir iş çıkarmadık"

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Ferrari, Bakü'de gerçekleştirilen yarışta liderliği Sergio Perez'e kaybetmelerinin ardından Charles Leclerc'i sanal güvenlik aracı periyodunda pite almıştı.

Bu periyodun ardından Perez tempo kaybetmeye başladı ve takım arkadaşı Verstappen, arayı kapatarak ardına geldi. Takım savaşmalarını istemediği için de kolay bir geçiş yaptı.

Perez, sanal güvenlik aracı periyodunda Ferrari gibi pit stop yapmalarının doğru seçim olduğuna inanıyor.

Meksikalı pilot, "Charles'ın önüne geçip, kendi yarışımı çıkarmamı sağlayacak kadar iyi başladım. Sanal güvenlik aracına kadar da her şey çok iyi görünüyordu. Ardından o periyotta takımla aramızda bir iletişimsizlik oldu."

"Bu yüzden de sanal güvenlik aracı varken pite girme fırsatını kaçırdık. Bu, bize pahalıya patladı."

"Sanal güvenlik aracından sonra orta hamurlar çok fazla aşınmaya başladı. Bugün sebebini anlamamız gereken pek çok şey var. O noktasında Max, bana kıyasla çok daha güçlüydü."

"Ferrari'nin yaşadığı sorunların ardından her şey aracı bitiş çizgisine getirmekle ilgiliydi."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, talk in Parc Ferme Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Anlamamız gereken birkaç şey var çünkü pit stoplar harika değildi. Bu yüzden bugün Montreal'den önce geliştirmemiz ve yarış temposunu artırmak için üzerinde çalışmamız gereken birkaç şey var."

"Max bugün galibiyeti kesinlikle hak etti."

Perez, sanal güvenlik aracı ardında pite girmek isteyip istemediği sorusuna, "Sonunda kararı vermesi gereken takımdı. O nokta pite girmek isteyip istemediğimizi bilmiyordum. Elimde bilgi yoktu ve geldiğinde de artık pit stop için çok geçti. Ne zaman pite gireceğimize karar veren ben değilim. Bugün ters giden birkaç şey vardı." cevabını verdi.

Perez, yarışın başında çok iyi bir tempo yakaladı ve Leclerc ile arayı hemen iki saniyenin üzerine çıkarıp, liderliğini pekiştirdi. Fakat sonrasında tempo kaybetmeye başladı.

Çok mu erken zorladığı sorusuna Perez, "Doğruyu söylemek gerekirse bilmiyorum. O noktada lastikleri aşırı zorladığımı hissetmiyordum. Sanal güvenlik aracına kadar her şey yolunda gidiyordu, her şey doğru gibiydi. Tempo olarak düşüş yaşadığımız nokta, büyük ölçüde sanal güvenlik aracının sonrasıydı."

"Bence pite çok geç girdik. Dolayısıyla bugün sonuca etki eden pek çok şey vardı. Ancak dediğim gibi, bugün galibiyeti hak eden taraf Max'ti." dedi.

Perez'e göre eğer sanal güvenlik aracı arkasında pite girseydi, her şey farklı olabilirdi.

"Takımla bazı şeyleri yanlış anladık. Bence sanal güvenlik aracında pite girmemiz gerekiyordu. Eğer bunu yapsaydım, yarış farklı olabilirdi. Yarış yeniden başladıktan sonra tempom çok hızlı şekilde düştü. Ne olduğunu bilmiyorum. Belki arka lastikler çok soğumuştu... Fakat her halükarda yarışımı etkiledi ve Max o noktada çok hızlıydı"

"Dediğim gibi bu yarıştan dersler çıkarmalıyız. Bugün her şeyi mükemmel yapmadık."