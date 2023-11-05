Perez, sprintte istenene ulaşılamadığı için ters grid fikrini destekliyor

2023'te 6 yarış hafta sonunda Sprint uygulanması planlanmıştı ve Sao Paulo yarışı ile bu program tamamlanmış oldu. Sprint yarışlarının artık Grand Prix'nin sıralama düzenini etkilemediği ve Cumartesi gününün sprint sıralama ve yarış etkinlikleri için bağımsız bir gün olarak hareket ettiği bir sezon izledik.

Bununla birlikte, sürücüler arasındaki tepkiler genelde cılız oldu. Buna karşı Max Verstappen F1'in sprint deneyinden vazgeçip "normal bir yarış hafta sonuna" dönmesini istediğini dile getirdi.

Bu durum, Brezilya'da lastiklerin aşınmaya başlamasıyla pozisyon kapma yarışları arasında ilk üçün ötesinde entrika dolu anların yaşandığı, ancak 2021 ve 2022 sezonlarına kıyasla daha az başarılı olarak algılanabilecek bir sprint yarışının ardından geldi.

2024'te sprint sıralamalarının Cuma gününe alınmasıyla birlikte seans sıralamalarında bir değişiklik yapılması bekleniyor ancak Perez, FIA'nın format üzerinde daha fazla oynaması gerektiğini öne sürdü ve artık ters gridli bir sprint yarışını savunacağını belirtti.

Perez, Autosport'un sprint hafta sonlarında yapılmasını istedikleri değişikliklerle ilgili sorusuna "Bence sprint yarışlarının bu formatını korumak istiyorlarsa, bunu değiştirmeliyiz."

"Taraftarlar için daha ilginç hale getirebilecek ters bir grid öneriyorum çünkü elde etmek istediğimiz şeyin işe yaradığını düşünmüyorum."

"Bu tür yarışlarda gerçekten hiçbir şey olmuyor. Bence [ters grid] işleri karıştıracak ve daha fazla fırsat yaratacak, çok daha fazla sollama olacak."

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, startta

"Eğer bu formatı devam ettirmek istiyorsak, oldukça farklı bir şey denemeliyiz, çünkü bence son iki yıldır bu tür bir format pek iyi bir yarış getirmedi." şeklinde cevap verdi.

Sao Paulo sprintinin ardından pilotlar arasında yapılan eleştirilerden biri, yumuşak lastikte görülen yüksek bozulma seviyelerinin onları 24 turluk yarışın ilk aşamalarından itibaren lastik yönetimine zorlamasıydı.

Bu durum yarışı bu sürücüler için pek de keyifli kılmasa da Lando Norris, herkesin tüm yarış boyunca zorlanabilecek lastiklere sahip olması halinde yarışın daha da az olaylı geçeceğini söyledi.

Norris, "Hâlâ sahip olduğunuz sınıra kadar zorluyorsunuz; elbette sıralama turlarındaki gibi zorlamıyorsunuz ama F1'de hiçbir zaman zorladığımızı düşünmüyorum."

"Ama yine de arkadaki herkesten iyi bir yarış görüyorsunuz. Herkes sonuna kadar zorlasa, muhtemelen bugünkünden daha az sollama göreceğinizi söyleyebilirim. Bu anlamda, muhtemelen daha sıkıcı bir yarış istiyor olursunuz, bu da istediğiniz şey değildir."

"Bence bugün yaşadığımız şey zordu ve belki de en keyiflisi değildi; çok fazla zorladığınızı hissetmiyorsunuz ama yine de elinizdeki yol tutuşunun ve tüm bu şeylerin sınırında sürüyorsunuz."

"Direksiyon başındaki bizler için hâlâ bir meydan okuma, bence bunu doğru yapanlar ve yapamayanlar için heyecan verici. Ancak hiç bozulma yoksa, muhtemelen tüm yarış boyunca bir tane bile sollama yapamayacağınızı söyleyebilirim." dedi.