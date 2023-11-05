Prime'a abone ol
Formula 1 Brezilya GP
Haberler

Perez, sprintte istenene ulaşılamadığı için ters grid fikrini destekliyor

Red Bull'dan Sergio Perez'e göre Formula 1 mevcut sprint yarışı formatıyla hedeflerine ulaşamadı, bu yüzden bir değişikliğe gitmesi gerekiyor.

Jake Boxall-Legge
Editör Jake Boxall-Legge
Güncelleme
Sergio Perez, Red Bull Racing, Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing

2023'te 6 yarış hafta sonunda Sprint uygulanması planlanmıştı ve Sao Paulo yarışı ile bu program tamamlanmış oldu. Sprint yarışlarının artık Grand Prix'nin sıralama düzenini etkilemediği ve Cumartesi gününün sprint sıralama ve yarış etkinlikleri için bağımsız bir gün olarak hareket ettiği bir sezon izledik.

Bununla birlikte, sürücüler arasındaki tepkiler genelde cılız oldu. Buna karşı Max Verstappen F1'in sprint deneyinden vazgeçip "normal bir yarış hafta sonuna" dönmesini istediğini dile getirdi.

Bu durum, Brezilya'da lastiklerin aşınmaya başlamasıyla pozisyon kapma yarışları arasında ilk üçün ötesinde entrika dolu anların yaşandığı, ancak 2021 ve 2022 sezonlarına kıyasla daha az başarılı olarak algılanabilecek bir sprint yarışının ardından geldi.

2024'te sprint sıralamalarının Cuma gününe alınmasıyla birlikte seans sıralamalarında bir değişiklik yapılması bekleniyor ancak Perez, FIA'nın format üzerinde daha fazla oynaması gerektiğini öne sürdü ve artık ters gridli bir sprint yarışını savunacağını belirtti.

Perez, Autosport'un sprint hafta sonlarında yapılmasını istedikleri değişikliklerle ilgili sorusuna "Bence sprint yarışlarının bu formatını korumak istiyorlarsa, bunu değiştirmeliyiz."

"Taraftarlar için daha ilginç hale getirebilecek ters bir grid öneriyorum çünkü elde etmek istediğimiz şeyin işe yaradığını düşünmüyorum."

"Bu tür yarışlarda gerçekten hiçbir şey olmuyor. Bence [ters grid] işleri karıştıracak ve daha fazla fırsat yaratacak, çok daha fazla sollama olacak."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, at the start

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, startta

"Eğer bu formatı devam ettirmek istiyorsak, oldukça farklı bir şey denemeliyiz, çünkü bence son iki yıldır bu tür bir format pek iyi bir yarış getirmedi." şeklinde cevap verdi.

Sao Paulo sprintinin ardından pilotlar arasında yapılan eleştirilerden biri, yumuşak lastikte görülen yüksek bozulma seviyelerinin onları 24 turluk yarışın ilk aşamalarından itibaren lastik yönetimine zorlamasıydı.

Bu durum yarışı bu sürücüler için pek de keyifli kılmasa da Lando Norris, herkesin tüm yarış boyunca zorlanabilecek lastiklere sahip olması halinde yarışın daha da az olaylı geçeceğini söyledi.

Norris, "Hâlâ sahip olduğunuz sınıra kadar zorluyorsunuz; elbette sıralama turlarındaki gibi zorlamıyorsunuz ama F1'de hiçbir zaman zorladığımızı düşünmüyorum."

"Ama yine de arkadaki herkesten iyi bir yarış görüyorsunuz. Herkes sonuna kadar zorlasa, muhtemelen bugünkünden daha az sollama göreceğinizi söyleyebilirim. Bu anlamda, muhtemelen daha sıkıcı bir yarış istiyor olursunuz, bu da istediğiniz şey değildir."

"Bence bugün yaşadığımız şey zordu ve belki de en keyiflisi değildi; çok fazla zorladığınızı hissetmiyorsunuz ama yine de elinizdeki yol tutuşunun ve tüm bu şeylerin sınırında sürüyorsunuz."

"Direksiyon başındaki bizler için hâlâ bir meydan okuma, bence bunu doğru yapanlar ve yapamayanlar için heyecan verici. Ancak hiç bozulma yoksa, muhtemelen tüm yarış boyunca bir tane bile sollama yapamayacağınızı söyleyebilirim." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Verstappen: "F1'in yeni pit yolu kuralları korkunç"
Sonraki haber Albon: "Sonucu lastik aşınması belirliyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jake Boxall-Legge
Daha fazlası
Jake Boxall-Legge
Ricciardo’nun geri dönüşünün zamanlaması neden mükemmel sayılabilir?

Ricciardo’nun geri dönüşünün zamanlaması neden mükemmel sayılabilir?

Formula 1
Mexico City GP

Ricciardo’nun geri dönüşünün zamanlaması neden mükemmel sayılabilir? Ricciardo’nun geri dönüşünün zamanlaması neden mükemmel sayılabilir?

Japonya GP: Cuma antrenmanlarından çıkarılan dersler

Japonya GP: Cuma antrenmanlarından çıkarılan dersler

Formula 1
Japonya GP

Japonya GP: Cuma antrenmanlarından çıkarılan dersler Japonya GP: Cuma antrenmanlarından çıkarılan dersler

Hamilton: "Red Bull bu hafta sonu kazanamazsa bir şeyler var demektir"

Hamilton: "Red Bull bu hafta sonu kazanamazsa bir şeyler var demektir"

Formula 1
Japonya GP

Hamilton: "Red Bull bu hafta sonu kazanamazsa bir şeyler var demektir" Hamilton: "Red Bull bu hafta sonu kazanamazsa bir şeyler var demektir"

Sergio Perez
Daha fazlası
Sergio Perez
Marko: "Verstappen asla hata yapmıyor"

Marko: "Verstappen asla hata yapmıyor"

Formula 1
Brezilya GP

Marko: "Verstappen asla hata yapmıyor" Marko: "Verstappen asla hata yapmıyor"

Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"

Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"

Formula 1
Brezilya GP

Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı" Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"

Perez: “Yeni lastiklerle pole için savaşabilirdik”

Perez: “Yeni lastiklerle pole için savaşabilirdik”

Formula 1
Brezilya GP

Perez: “Yeni lastiklerle pole için savaşabilirdik” Perez: “Yeni lastiklerle pole için savaşabilirdik”

Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Horner, Verstappen'in tuhaf F1 'Radyo Red Bull' şarkısını açıkladı

Horner, Verstappen'in tuhaf F1 'Radyo Red Bull' şarkısını açıkladı

Formula 1
Brezilya GP

Horner, Verstappen'in tuhaf F1 'Radyo Red Bull' şarkısını açıkladı Horner, Verstappen'in tuhaf F1 'Radyo Red Bull' şarkısını açıkladı

Marko: "Verstappen, galibiyeti Perez'e vermez"

Marko: "Verstappen, galibiyeti Perez'e vermez"

Formula 1
Brezilya GP

Marko: "Verstappen, galibiyeti Perez'e vermez" Marko: "Verstappen, galibiyeti Perez'e vermez"

Tsunoda: “Daniel’da ‘Red Bull enerjisi’ var”

Tsunoda: “Daniel’da ‘Red Bull enerjisi’ var”

Formula 1
Brezilya GP

Tsunoda: “Daniel’da ‘Red Bull enerjisi’ var” Tsunoda: “Daniel’da ‘Red Bull enerjisi’ var”

Son Haberler

Vasseur: "İlk startta Sainz'a neler olduğunu anlamamız gerekiyor"

Vasseur: "İlk startta Sainz'a neler olduğunu anlamamız gerekiyor"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Vasseur: "İlk startta Sainz'a neler olduğunu anlamamız gerekiyor" Vasseur: "İlk startta Sainz'a neler olduğunu anlamamız gerekiyor"

FIA: "Brezilya GP'de taraftarların piste girmesi 'kabul edilemez bir durumdu'"

FIA: "Brezilya GP'de taraftarların piste girmesi 'kabul edilemez bir durumdu'"

F1 Formula 1
Brezilya GP

FIA: "Brezilya GP'de taraftarların piste girmesi 'kabul edilemez bir durumdu'" FIA: "Brezilya GP'de taraftarların piste girmesi 'kabul edilemez bir durumdu'"

Hamilton: "Brezilya'daki sorun tabandan kaynaklanıyordu"

Hamilton: "Brezilya'daki sorun tabandan kaynaklanıyordu"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Hamilton: "Brezilya'daki sorun tabandan kaynaklanıyordu" Hamilton: "Brezilya'daki sorun tabandan kaynaklanıyordu"

Ralf: "McLaren, Red Bull'a yaklaştı"

Ralf: "McLaren, Red Bull'a yaklaştı"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Ralf: "McLaren, Red Bull'a yaklaştı" Ralf: "McLaren, Red Bull'a yaklaştı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol