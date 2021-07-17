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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Perez, sprint yarışında yükselmeyi umuyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, sprint yarışında yükselmeyi umduğunu söylerken, neden sıralama turlarında yavaş kaldığını da açıkladı.

Perez, sprint yarışında yükselmeyi umuyor

Bu yıl şimdiye kadar tek turda RB16B'den en iyisini çıkarmakta zorlanan Sergio Perez, Britanya GP sıralama turlarında da yine sorun yaşadı.

Meksikalı pilotun en hızlı turu silindi ancak silinmeseydi bile dördüncü sıradan öteye gidemeyecekti.

Öbür tarafta Max Verstappen pole pozisyonu savaşı verdi ve en hızlı turu, Meksikalı sürücüden 0.6 saniye daha iyiydi.

Meksikalı pilot seansın ardından şöyle konuştu: "Sıralama turlarında 15. virajda dışarı açıldım ve bu yüzden turum silindi. Bu üzüntü verici fakat kurallar bu şekilde. Neyse ki sadece bir sıra kaybettim."

"Gün boyunca ayarları geliştirmeyi başardık üçüncü bölümün sonunda dengenin biraz değiştiğini ve aracın potansiyelinden tam olarak yararlanamadığımı hissettim."

"Dördüncü sıra tabii ki daha iyi olurdu, ancak Pazar günü daha önde olmak için önümüzde hâlâ bir tane sprint yarışı olacak, bu yüzden hâlâ yapacak çok şey var."

"Sprint yarışında neler olacağını göreceğiz çünkü eğer iyi bir ilerleme kaydedebilirsek, o zaman güçlü pozisyonlarda olabiliriz."

Perez, sprint yarışı içinse pozitif konuştu.

"Aracı gün boyunca geliştirdik. Sabah epey zorlanmıştım ama sonrasında daha iyi hale gelmeyi başardık. Bu yüzden sıralama turlarına girerken ayarlarda pozitif yönde gittiğimizi düşünüyorum. Bu nedenle de yarışı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Umarım sprint yarışında her şeyi çıkarabiliriz. İlerleme kaydetmeye ve pazar günkü yarış için güçlü pozisyonlara yükselmeye çalışacağım."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Marko, Verstappen'in neden sıralama turlarında yavaş kaldığını anlattı

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Marko, Verstappen'in neden sıralama turlarında yavaş kaldığını anlattı
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