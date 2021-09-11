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Perez: "Sprint yarışı sıkıcıydı"

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Sergio Perez, 9. Sırada tamamladığı sprint yarışında sadece araç trenini takip ettiğini ve yarışın sıkıcı geçtiğini söyledi.

Perez: "Sprint yarışı sıkıcıydı"

Red Bull pilotu, cuma günkü sıralama turlarında 9. olmuştu ve sprint yarışında da bu pozisyonunu koruyarak dokuzuncu sırada finiş gördü.

Meksikalı pilot, Silverstone'un ardından ilk kez yeniden denenen formatın bugün “sıkıcı” bir yarış sunduğunu ifade etti.

Perez, “Yumuşak lastiklerin sıcaklığının daha yüksek olacağını düşündük ve güvenlik aracı kesinlikle yumuşak lastik kullananlara yardımcı oldu. Ardından zaten epey kısa bir yarıştı." 

“Yapılabilecek çok bir şey yoktu ve treni takip ettiğimiz sıkıcı bir yarıştı. Gerçekten yapılacak bir şey yoktu.” dedi.

Ayrıca, Perez yarınki yarışta stratejinin pozisyon kazanmalarında yardımcı olacağını düşünüyor.

“Yani bence yarın için pozisyon kaybeden birçok kişi oldu. Bu yüzden, bu yeni bir fırsat ve umarım stratejiyle yarın gridde ilerleyebiliriz.” 

Fakat Perez, pazar günü kendilerini uzun bir yarışın beklediğini ve bu nedenle lastik seçimi konusunda tamamen serbest olmadıklarını da belirtti.

 “Sanırım yarın yumuşak lastiklerle başlamamız gerekiyor. Yarın için seçimimizde serbest miyiz? Bence bu biraz karışık çünkü yarınki yarış çok daha uzun.

"Bu nedenle, yaklaşımımız bugünden çok daha farklı olacak. Hâlâ kazanabileceğimiz çok fazla şey var.”

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B
Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B
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Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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