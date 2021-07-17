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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Perez, spin için ''kirli havayı'' suçladı

Ekleyen:
, Autosport.com Editor
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Sergio Perez, cumartesi günü yapılan Sprint sıralama yarışında spin atmasının nedeninin ''kirli hava'' olduğunu söyledi.

Perez, spin için ''kirli havayı'' suçladı

Red Bull sürücüsü, bugün ilk kez uygulanan sprint formatının en çok kaybeden ismi oldu ve Meksikalı pilot yarınki yarışa son sıradan başlayacak.

Perez, Fernando Alonso ve Lando Norris'le mücadele veriyordu ancak Red Bul sürücüsü RB16B'sinin kontrolünü kaybetti ve 360 derecelik bir spin atarak çim bölüme ve çakıl havuzuna girdi.

Meksikalı sürücü bariyerlere çarpmadan devam edebilse de, yarışın son turunda Red Bull aracı çekmeye karar verdi ve Perez günü 20. sırada tamamlamış oldu.

Red Bull sürücüsü, Alonso ve Norris'in ardında attığı spinin ''kirli havadan'' dolayı olduğunu söyledi ve aracının kontrolünü kaybettiğinde adeta bir ''yolcu'' gibi hissettiğini açıkladı.

''Virajdan çıkarken gaz pedalına oldukça çok basıyordum. Sanırım kirli havaya yakalandım ve bu da işleri zorlaştırdı.''

''Aracın içinde adeta yolcu gibiydim, benim için zor bir gündü.''

''Burası muhtemelen daha çok zorlanacağımız yerlerden biri. Kirli havadan dolayı çok zorlandım ve bunun daha az yakıtla yarışmamızdan dolayı olup olmadığını bilmiyorum ancak yarışın başında kirli hava beni zorladı.''

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Perez sprint yarışına devam edebilse de, Red Bull yarışın son turunda Meksikalı pilotun aracını, lastiklerdeki fazla titreşim nedeniyle yarıştan çekmeye karar verdi.

''Spinden sonra lastiklerde çok fazla titreşim vardı, genel olarak bu yüzdendi.''

Sprint yarışından sonra Sky Sports F1'e konuşan Horner şu ifadeleri kullandı: ''Checo'nun aracında güvenlik kontrolleri yapmamız gerekiyor, bunu yapmak için izin almamız gerekecek.''

''Lastiklerde büyük bir düzlükler vardı neyse ki hiçbir şeye çarpmadı. Ancak lastiklerdeki titreşim seviyesi çok fazlaydı ve bu yüzden aracı çektik. Böylece yarından önce aracı inceleyebileceğiz.''

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