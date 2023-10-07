Perez: "Sprint sıralama turlarında çuvalladık"
Sergio Perez, sprint sıralama turlarında geride kalmasının ardından "çuvalladığını" kabul ediyor.
Meksikalı pilot, Cuma günkü sıralama turlarına oranla performansını geliştirmeyi başarmasına rağmen, sprint sıralama turlarında ancak sekizinci olabildi.
Perez şimdi Lusail Uluslararası Pisti'ndeki 19 turluk yarışta puan mücadelesi verecek ve şampiyonluk mücadelesini pazar gününe taşıması zor görünüyor.
Seansın ardından konuşan Perez, istediği kadar temiz bir tur atamadığından yakındı.
Seansını değerlendiren Perez şunları söyledi: "Orta hamur iyi gidiyordu."
"Yumuşağa geçer geçmez istediğimiz noktadan uzaklaştık, lastiklerimiz çok kötü durumdaydı."
"Aslında yumuşak lastikle daha yavaş gittik, yani hiç iyi değil."
"Oysa çok daha iyi olmalıydık ama maalesef biraz çuvalladık."
Perez, sprint yarışı için beklentilerini epey düşük tutuyor.
Ne beklediği sorusuna Meksikalı pilot, "Birkaç puan alabilirsek, bu zaten iyi olacak çünkü pist koşullarından ötürü geçiş yapmak kolay değil." dedi.
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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