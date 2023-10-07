Prime'a abone ol
Önceki / Alonso: "McLaren şampiyonada bizi geçecek" Sonraki / Canlı anlatım: Katar GP sprint yarışı
Formula 1 / Katar GP Haberler

Perez: "Sprint sıralama turlarında çuvalladık"

Sergio Perez, sprint sıralama turlarında geride kalmasının ardından "çuvalladığını" kabul ediyor.

Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Meksikalı pilot, Cuma günkü sıralama turlarına oranla performansını geliştirmeyi başarmasına rağmen, sprint sıralama turlarında ancak sekizinci olabildi.

Perez şimdi Lusail Uluslararası Pisti'ndeki 19 turluk yarışta puan mücadelesi verecek ve şampiyonluk mücadelesini pazar gününe taşıması zor görünüyor.

Seansın ardından konuşan Perez, istediği kadar temiz bir tur atamadığından yakındı.

Seansını değerlendiren Perez şunları söyledi: "Orta hamur iyi gidiyordu."

"Yumuşağa geçer geçmez istediğimiz noktadan uzaklaştık, lastiklerimiz çok kötü durumdaydı."

"Aslında yumuşak lastikle daha yavaş gittik, yani hiç iyi değil."

"Oysa çok daha iyi olmalıydık ama maalesef biraz çuvalladık."

Perez, sprint yarışı için beklentilerini epey düşük tutuyor.

Ne beklediği sorusuna Meksikalı pilot, "Birkaç puan alabilirsek, bu zaten iyi olacak çünkü pist koşullarından ötürü geçiş yapmak kolay değil." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Alonso: "McLaren şampiyonada bizi geçecek"

Canlı anlatım: Katar GP sprint yarışı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Perez: "Katar cezalarının nedeni görüş açısının zayıf olması"

Perez: "Katar cezalarının nedeni görüş açısının zayıf olması"

Formula 1
Katar GP

Perez: "Katar cezalarının nedeni görüş açısının zayıf olması" Perez: "Katar cezalarının nedeni görüş açısının zayıf olması"

Verstappen: "F1'deki en zor beş yarışımdan birisiydi"

Verstappen: "F1'deki en zor beş yarışımdan birisiydi"

Formula 1
Katar GP

Verstappen: "F1'deki en zor beş yarışımdan birisiydi" Verstappen: "F1'deki en zor beş yarışımdan birisiydi"

Katar'da günün pilotu Piastri oldu

Katar'da günün pilotu Piastri oldu

Formula 1
Katar GP

Katar'da günün pilotu Piastri oldu Katar'da günün pilotu Piastri oldu

Son Haberler

Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"

Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"

F1 Formula 1
Katar GP

Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi" Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"

Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı!

Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı!

F1 Formula 1
Katar GP

Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı! Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı!

Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"

Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"

F1 Formula 1
Katar GP

Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz" Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"

Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık"

Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık"

F1 Formula 1
Katar GP

Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık" Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol