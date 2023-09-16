Perez: "Spin olmasaydı Q3'e kalabilirdik"
Sergio Perez, Singapur'da iki Red Bull aracının da Q3'e kalamamasının ardından hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.
Marina Bay pistinin yapısı sebebiyle Red Bull'un burada diğer pistler kadar dominant olamayacağı öngörülüyordu ve nitekim de öyle oldu. Milton Keynes takımı cuma gününden itibaren bekledikleri temponun gerisinde kaldı.
Bunun sonucunda cumartesi günkü sıralama turlarında her iki Red Bull pilotu da Q2'de elendi.
Pazar günkü yarışa Max Verstappen 11. sıradan, Perez ise son turunda attığı spinin ardından 13. sıradan başlayacak.
Takımın yaşadığı zorlukların sebebi sorulduğunda Perez, şunları söyledi: "Neler olup bittiğine dair bazı fikirlerimiz var ama hemen bir şey söyleyemeyiz."
"Gerçekten hayal kırıklığına uğradım çünkü herhangi bir ilerleme kaydedemedik. Q3 için yaptığım son denemede motorla ilgili bir sorun yaşamam maalesef Q3'e girememem anlamına geliyordu."
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images
"Burada her viraj oldukça farklı, araçlarla oldukça fazla oynuyoruz ama istediğimiz sonuçları elde etmeyi başaramıyoruz."
"İlk antrenman seansında güzel bir denge ile gerçekten iyi başladık ama ikinci antrenman seansı çok zor geçti. Sonrasında birkaç değişiklik yaptık ama hiçbir şey dengeyi değiştirecek gibi görünmüyordu."
"Q2'deki son turumu atamamam durumu daha da kötüleştirdi. Motordan çok düşük bir güç aldım ve sonrasında aracı kaybettim. Gerçekten çok üzücü, eğer spin olmasaydı Q3'e kalabilirdik."
"Umarım bu sadece bir defaya mahsus olur ve buradan devam edebiliriz."
Pazar günkü yarış için podyum beklentileri olup olmadığı sorulduğunda ise Meksikalı pilot, "Kesinlikle yok. Eğer birkaç puan alabilirsek bundan memnun olacağım." yanıtını verdi.
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